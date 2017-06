Vecinos de La Lonja amenazan con cortar la ruta en repudio a la inseguridad

Convocaran a medios locales y nacionales para que el reclamo sea masivo. Afirman que el lugar en donde viven es una zona liberada y que ni la Municipalidad ni la Policía les prestan soluciones.

En la madrugada del jueves, alrededor de las 4 de la mañana, hubo dos hechos de inseguridad. Yésica contó que ingresaron a la casa de sus suegros, quienes no se encontraban en el hogar. “Es un terreno donde tenemos tres casas. Rompieron la alarma, la reja y entraron en lo de mis suegros, se llevaron la televisión y otros efectos de valor, entre ellos a uno de mis perros”, expresó. Mónica, vecina de Yésica, aseguró que posteriormente intentaron ingresar a su hogar pero que gracias a su perra, que recibió un disparo y falleció, los malvivientes no lograron entrar en su hogar.

“Cuando me entero de esto, comencé a buscar a mi perra y la encontré con un disparo, fallecida. Ahí vi que el alambrado estaba todo roto y que primero habían intentado ingresar a mi hogar”, comentó Mónica en diálogo con Resumen. Luego, agregó que en el lugar actuó el Destacamento de Monterrey, adonde se dirigieron a hacer la denuncia de lo ocurrido.

“Pedí un informe de balística, porque mi perra recibió el disparo pero la fiscal dijo que no era necesario. Me comuniqué con el juez, me dijeron que balística ya había ido, lo cual es mentira”, agregó.

Según cuenta Mónica, una remera manchada con sangre habría quedado en su alambrado y afirma que le pertenecía a uno de los ladrones que salió corriendo pero que las fuerzas policiales “no hicieron nada” al respecto. “Tengo cinco carpetas que he presentado a la Municipalidad en donde informamos de los asentamientos y los robos, que ocurren miércoles y jueves, que son ciertas personas, que no tenemos iluminación, que hay terrenos tomados. Saben quiénes son, los tenemos filmados, fotografiados”, relató la mujer. Por su parte, Yésica afirmó que la policía dice “que no pueden hacer nada”.

Durante la noche de hoy vecinos se reunieron para juntar cada una de las denuncias que han hecho y organizar un corte de ruta para poder ser escuchados y que, finalmente, el Municipio tome cartas en el asunto. “Nos han robado numerosas veces. Si es una zona liberada, que se entere todo el mundo”, dijo Mónica. “No sé que esperan, qué necesitan. Evidentemente acá funciona cuando matan a una persona”, finalizó Yésica.