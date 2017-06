Ricci criticó el aval local a la quita de pensiones

La legisladora massista, quien junto a su bloque y el PJ del Pilar presentaron un proyecto en repudio a la medida del Gobierno nacional, se mostró molesta por el accionar de sus pares oficialistas, quienes no acompañaron.

La edil Inés Ricci, quien integra el bloque del Frente Renovador dentro del Concejo Deliberante, se manifestó en contra del accionar del oficialismo, en lo que concierne a la presentación de un proyecto de resolución presentado en repudio a la quita de pensiones para las personas con discapacidad, llevada adelante por el Gobierno nacional.

A pesar de que Cambiemos finalmente decidió dar un paso atrás en ese sentido, y se acordó la restitución de las pensiones para todas las personas afectadas, asegurando que en el futuro se revisará con más detenimiento caso por caso; desde el HCD local, fueron varios los bloques que estuvieron de acuerdo en no dejarlo pasar por alto y manifestar con claridad su disconformidad con la medida.

En ese marco, luego de la presentación del proyecto que fue tratado en comisión, para más tarde llegar al recinto en el marco de la cuarta sesión ordinaria del Concejo, fue la decisión por parte de los ediles del oficialismo lo que desató el enojo de Ricci. “Fue una resolución que se trabajó en comisión, presentado en nuestro caso por el concejal Silvio Rodríguez, pero también desde el Interbloque Partido Justicialista del Pilar. Y era en repudio a la quita de pensiones por un lado, y en segundo lugar un pedido de informes para saber a quién se le sacó en el distrito y que hizo el Municipio para resolverlo”, contó.

“Cambiemos no votó ese repudio, así que al no votarlo nos da a pensar que están de acuerdo con la quita de pensiones. Era el último punto y no se generó ningún tipo de debate”, recriminó la legisladora local.

Asimismo, Ricci aprovechó la oportunidad para realizar otra denuncia en torno al trabajo de las obras sociales, que según comentó, “no están otorgando los aparatos de ortopedia que necesita la gente”.

“Ante la falta de responsabilidad del Estado, hemos creado una página para tener un acercamiento con los diferentes casos. Hemos entregado sillas de ruedas posturales, andadores, caminadores y bipedestadores, que son elementos muy caros de ortopedia. Y todo esto es gracias a la solidaridad de la gente que se preocupa por las personas con discapacidad que nadie está viendo”, expresó.