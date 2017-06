Con la Etapa local se inauguró la cancha de Beach Voley en el Polideportivo

Seis parejas, todas integradas por alumnos de la Escuela Municipal de Voley, avanzaron a la instancia Regional y quedaron a un paso de Mar del Plata.

Con la disputa de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses, quedó oficialmente inaugurada la primera cancha de Beach Voley en el Polideportivo municipal. Esta obra es parte del plan que lleva adelante la subsecretaría de Deportes local para mejorar las instalaciones del predio ubicado en Fitz Roy y Mercedes.

“Es un gran alegría poder contar con nuestra primera cancha de beach voley lo que, entre otras cosas, nos permitirá albergar en el Polideportivo y potenciar las clases de la Escuela Municipal de ese deporte”, señaló la subsecretaria de Deportes, Florencia Donatti.

Hasta este momento, entre otras cosas por cuestiones de infraestructura, la actividad del voley playero estaba circunscripta al verano ya que se desarrollaba en la cancha ubicada en la Ciudad Deportiva del club Atlético. Este nuevo escenario permitirá extender el trabajo de una disciplina en la que Pilar ha logrado muy buenos resultados en las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses. Sin ir más lejos, el año pasado la dupla pilarense de la categoría cadetes se alzó con la medalla de oro.

En esta flamante cancha se jugó la Etapa Local de los Bonaerenses 2017 y seis duplas consiguieron el pasaje para disputar el regional, que es el último filtro para llegar a Mar del Plata.

Ambas ramas se dividieron en tres categorías cada una. En la rueda femenina, la pareja integrada por Martina Zárate y Valentina Giménez avanzó por la no presentación de sus rivales. La actividad de la divisional Sub 15 fue dominada por la pareja que conforman Micki Peuker Caporale y Eliana Concha, en tanto entre las Sub 18 ganaron y se clasificaron Fiorella Mazzoletti y Jeanette Aon. Las seis chicas son integrantes de la Escuela Municipal de Voley.

Por su parte, en la categoría Sub 13 de los varones vencieron Juan Saffer y Billy Caporale, la división Sub 15 quedó en manos de Gabriel Benitez y Gonzalo Ruggieri, mientras que Nicolás Hernández y Lucas Barrientos fueron los mejores en el Sub 18. Barrientos fue el ganador del oro en 2016 junto a Leandro Oviedo, que este año no podrá ser de la partida. Todos estos chicos también son alumnos de la Escuela Municipal de Voley.