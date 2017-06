Tres delincuentes robaron y amenazaron a una familia de Presidente Derqui

El horror duró aproximadamente 20 minutos, y nadie salió herido a pesar de que los delincuentes efectuaron un disparo con una escopeta recortada. La denuncia ya fue radicada.

Durante la madruga del jueves una familia del barrio El Triángulo, de la localidad de Presidente Derqui, fue la protagonista de un nuevo hecho de inseguridad. Cerca de las 2 de la mañana, tres delincuentes entraron en uno de los departamentos que la familia tiene alquilados, en donde vive una joven. “Entraron en la casa de mi amiga, que alquila, está pegado a la casa de mis padres”, comentó Nicolás Luna, hijo de las víctimas.

Cuando la joven se percató de que alguien estaba ingresando en el hogar, se dirigió hacia el patio trasero para pedir ayuda, aunque Nicolás cuenta que “nadie la ayudó”, excepto por sus padres que decidieron abrir la puerta para dejarla ingresar pero, junto a ella, aparecieron los malvivientes. “Mi madre es una persona grande. El delincuente la agarró de los pelos y la tiró al piso. La apuntaron con una escopeta recortada, con la cual dispararon pero al estar mal cargada, se disparó mal. Rogaba que no la mataran”, relató Luna. Luego, contó que su padre agarró una cuchilla al ver que su mujer estaba siendo amenazada con un arma, pero que en ese momento, los ladrones se retiraron. Del departamento de la joven sustrajeron elementos de tecnología entre los que se encuentran una notebook, teléfonos celulares, cámaras de fotos y otros elementos de valor.

Sin embargo, Nicolás Luna se muestra disconforme con la actuación de la policía. “Se demoraron 20 minutos en llegar, no cooperaron mucho y minimizaron la situación. Mis viejos tienen miedo, no estamos seguros ni con la policía, estamos a la merced de esta gente”, aseveró. Asimismo, relató las dificultades para realizar la denuncia que no quisieron tomarle a pocos minutos de haber ocurrido el hecho.

“Cuando llegó la policía, no les tomaron la denuncia. Les dijeron que se acerquen más tarde a la Comisaría (Pilar 2ª), donde les dijeron después que deberían de haberla realizado apenas ocurrió. Fueron a la salita por las heridas, como pidieron los oficiales pero al no tener acompañamiento policial no los atendieron. El oficial les dijo que no importaba, que vería cómo se arreglaba en la denuncia”, explicó Nicolás Luna a Diario Resumen.

“Si hubiese sido un político o una persona adinerada, la policía hubiese sido más eficaz y más comprometida a resolver el caso. Al ser trabajadores, no asumen compromisos mayores. La indignación, la tristeza, la decepción y frustración, son increíbles”, finalizó.