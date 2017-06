El Saint Matthew’s dominó la Etapa Local del Atletismo Sub 18

Los representantes del colegio ubicado sobre la calle Caamaño se lucieron en la instancia inicial de esta división. También hubo algunos triunfos para los atletas de TelViso. En las Postas, los triunfos fueron repartidos.

La Etapa Local del Atletismo para la categoría Sub 18 de los Juegos Bonaerenses se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo municipal y dejó más que buenas sensaciones pensando en las chances que tendrán nuestros atletas en las futuras rondas de este certamen.

En la rama femenina, la competencia de los 100 metros fue dominada por Melina Álvarez González del colegio Saint Matthew’s con un crono de 13,52 segundos y detrás arribaron Guillermina Carmona (entrenada por Gastón Patiño) con 13,73 segundos y Olivia Moyano (Saint Matthew’s) con 13,97 segundos.

Guillermina Carmona metió un tiempo de 1,07 segundos y fue la ganadora en los 400 metros, en tanto la prueba de 1500 metros tuvo como vencedora a la alumna del Saint Matthew’s, Milagros Aldabe, con un tiempo de 6,43,04 minutos. El podio lo completaron Emilia Martella (Saint Matthew’s) con 6,56,20 minutos y Ana Kern (Escuela N° 26) con 7,13,20 minutos.

La actividad de los saltos también fue dominada por las representantes del colegio Saint Matthew’s. En el Salto en Largo la ganadora fue Olivia Moyano con un registro de 4,25 metros, secundada por Melina Álvarez González con 4,10, mientras que en el Salto en Alto venció Rosalía Alonso con 1,45 metros y segunda acabó Natalia Converso con 1,30 metros.

La acción de los lanzamientos también fue dominado por las alumnas del colegio situado sobre la calle Caamaño. La prueba del Lanzamiento de Bala se la quedó Josefina Figueroa con un disparo de 8,61 metros y el podio lo llenaron Valentina Tatalin Ortíz (8,53 metros) y Milagros Aldabe (7,54 metros). Finalmente, el oro del Lanzamiento de Disco fue para Valentina Tatalín Ortíez con 18,66 metros, la plata se la llevó Milagros Aldabe (18,28 metros) y el bronce fue para Melina Álvarez González (18,19 metros.

Varones

La competencia masculina de los 100 metros tuvo como vencedor a Felipe Alonso del Saint Matthew’s con un crono de 11,8 segundos, relegando las ilusiones de Francisco Segura (Saint Matthew’s) con 12,0 segundos y Ricardo Maidana (TelViso) con 12,2 segundos. El mismo Maidana fue el ganador de los 400 metros con una marca de 56 segundos.

La carrera de 1500 metros fue obtenida por Mauricio Arguilea con un tiempo de 4,49,8 minutos, segundo fue Francisco Segura (5,32,10 minutos) y tercero Mauricio Beloqui (5,37,40) de la Escuela N° 26.

Además de vencer en el hectómetros, Felipe Alonso se impuso en el Salto en Largo con 5,55, metros y en la segunda colocación terminó Nicolás Bachino (Saint Matthew’s) con 5,412 metros. Tomás Caballero (TelViso) fue tercero con 5,34 metros. En el Salto en Alto ganó Juan Martín Malacalza (Saint Matthew’s) con un registro de 1,55 metros y como escolta finalizó Federico Block (Atlético Pilar) con 1,45 metros.

Como se esperaba, la acción de los lanzamientos la dominó Gaspar Álvarez Litardo de TelViso. El medallista 2016 de los Bonaerenses ganó en Bala con 14,21 metros y repitió en Disco con una marca de 35,91 metros. El podio de Bala lo completaron Tiziano Corvo (10,72 metros) y Mauricio Beloqui (8,82), mientras que al Disco también se subieron Felipe Alfonso (24,60) y Tiziano Corvo (24,19).

Las postas

En el Polideportivo también se desarrolló la Etapa Local de las Postas. En la categoría Escolar No Federada Sub 14 (5×80 metros) se impusieron los equipos de la Escuela Comunitaria de Villa Astolfi en ambas ramas. En la divisional Sub 14 (5×80 metros) ganó TelViso entre las damas y la Escuela Municipal de Atletismo en la rama masculina. Por la categoría Sub 16 (4×100 metros) el triunfo femenino le correspondió a TelViso y entre los varones venció el Saint Matthew’s, mientras que en el Sub 18 (4×100 metros) las dos ramas quedaron en poder del Saint Matthew’s.

Agenda BA

Hoy el Polideportivo municipal albergará la Etapa Local de Beach Voley en la cancha que acaba de ser construida, mientras que en General Rodríguez se hará el Regional del Atletismo Especial.