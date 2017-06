Rossi: “hay que estar tranquilos, lo estamos haciendo muy bien”

El trabajo que realizó el Nova Racing durante el receso alimentó la ilusión del volante de Ford y la tranquilidad para quien aspira este finde, recuperar terreno en la tabla.

El siempre bien presentado autódromo “Ciudad de Paraná” será el escenario este fin de semana de la séptima fecha del Turismo Carretera. Al circuito de la capital entrerriana, de tan buenos recuerdos para él, llega Matías Rossi con la ilusión de poder concretar un buen resultado con el Ford del equipo Nova Racing.

Aunque la competencia en Posadas debió suspenderse por la gran cantidad de lluvia, el fin de semana misionero dejó una sensación de preocupación por la falta de potencia en el motor, una de las claves en el rendimiento del Ford. “Se hace difícil compensarlo durante el resto de la vuelta. Somos el Ford más lento en la recta. Tenemos que mejorarlo en el taller para la próxima carrera”, manifestó aquel fin de semana el representante de Del Viso.

En estos 20 días que pasaron desde la cita en el autódromo “Rosamonte”, Lucas Alonso, el motorista del Falcon de Rossi, trabajó a destajo en busca de evolucionar el impulsor que utiliza el piloto delvisense. Además, bajo la coordinación de Alcides Piatti, el equipo también repasó íntegramente al auto en pos de lograr, allí también, una mejora en el chasis. “Hay que estar tranquilos, porque desde mi punto de vista estamos haciendo muy bien las cosas y estamos bien”, asegura Rossi.

“Aunque no influya directamente en el resultado, es un circuito que me encanta, en el que me ha ido muy bien. Es un trazado que siempre está en perfectas condiciones así que disfrutamos mucho cada vez que nos toca correr ahí”, expresó el Misil quien allí suma una victoria con el TC, la que obtuvo en 2014, año en el que se consagró campeón en la categoría.

Además, Rossi posee grandes antecedentes en el circuito mesopotámico, como por ejemplo las dos veces en la que se volvió de allí como campeón del TC2000, hechos sucedidos en 2006 y 2012. Seguir sumando alegrías allí es el objetivo del delvisense, quien sabe que precisa dar un paso adelante en la performance del Falcon para situarse entre los puestos de vanguardia. Para ello, llegar a un lugar de alegrías es muy valioso.