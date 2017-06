Un lente pilarense en los Martín Fierro

“Juani” Martiarena fotografió la fila de famosos que pasaron por la alfombra roja de los reconocidos premios el fin de semana. Fue llevado por Araceli González, quien lo contrató para la parte gráfica de su página web.

Recuerdos que quedarán grabados por siempre. Una propuesta inolvidable sorprendió el último fin de semana al fotógrafo local Juan Ignacio Martiarena, al momento de ser elegido para cubrir los reconocidos premios “Martin Fierro”.

El pilarense fue llevado por la actriz y modelo Araceli González, quien hace poco se contacto con él para capturar momentos de su vida y plasmarlos en su página web. “Se comunicó conmigo porque le gustaba como trabajaba. Fue en ese momento que me propuso ir a los Martin Fierro para cubrir el festejo de su cumpleaños y fotografiarla en la alfombra roja. Fue increíble”, contó Juani en diálogo con Resumen.

Fue entonces que Martiarena y colegas de Lebel Visual -grupo fotográfico con el cual trabaja desde hace unos años- se trasladaron al reconocido Hotel Hilton para hacer su primer trabajo en la reluciente alfombra roja.

“Tuve acceso a lugares que pensé que no iba a pasar. No podía creerlo. Subí y baje en el ascensor unas 16 veces (risas) pero cada vez que lo hacía, era un encuentro con algún famoso”, relató quien aseguró no haber ingresado a la cena ya que ese espacio era cubierto solo por los fotógrafos oficiales de la premiación.

Al mismo tiempo admitió: “Tuve eventos parecidos cuando yo trabajaba en fotografía política a nivel local, pero son cosas totalmente diferentes. Ves a los famosos y pensas que son algo así como ‘dioses’, personas idealizadas. Pero la realidad es que cuando los conoces, son gente común” y añadió: “Araceli me presentó como fotógrafo de su página web y eso fue un momento genial. La pasé bárbaro y trabajando de una manera sumamente copada”.

En referencia a su trato con la actriz y modelo, aseguró: “nos llevamos súper. Es muy copada y siento que nos parecemos. Es energética, acelerada y le gusta que las cosas salgan bien. Como jefa es excelente y las personas que tiene alrededor, se manejan al mismo ritmo. Eso es muy importante”.

Finalmente, el fotógrafo pilarense manifestó que este trabajo significó un paso importante en su carrera, sin embargo, hace tiempo que junto a Lebel Visual “estamos trabajando en un proyecto de gran dimensión” que plasmará su verdadera pasión.

“Todavía no estoy mostrando el lado que más me gusta. Junto a la gente de Lebel Visual estamos trabajando en un importante proyecto artístico que todos podrán ver y disfrutar como lo estamos haciendo nosotros”, concluyó.