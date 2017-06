La docente del año de Estados Unidos visitó Pilar

Emily Clausen, maestra de 29 años, ganó del concurso organizado por el Rotary Club de Roswell, Atlanta, Estados Unidos.

Nicolás Ducoté recibió a Emily Clausen, la docente de 29 años ganadora del concurso organizado por el Rotary Club de Roswell, Estados Unidos, y que forma parte del intercambio de docentes que tiene el Polo Educativo Pilar con dicha institución. Durante su estadía, Clausen visitó instituciones de gestión pública y privada de Pilar, entre las que se encuentran la Escuela de Educación Especial Nº 501 y el Jardín de Infantes Nº 901.

En la reunión con el Jefe Comunal, de la que también participó la concejal e inspectora de Educación de rama secundaria Marcia González, la primera docente en viajar a Estados Unidos a raíz de ganar el concurso organizado por el Polo Educativo Pilar, se trataron temas con respecto a las diferencias entre la educación de Estados Unidos en comparación a la Argentina.

“Fue una experiencia increíble, se siente como si viniera a casa, me siento aceptada como maestra y persona, es muy difícil poner en palabras cómo me siento en este momento”, expresó la docente. Emily Clausen ejerce la docencia desde hace seis años, y se especializa en niños con discapacidad, con autismo o problemas de aprendizaje en la franja etaria que va de los 4 a los 6 años.

“Antes pensaba que iba a haber una discrepancia entre los profesores, las diferentes instituciones y los tipos de educación que los niños reciben, pero luego de visitarlos aprendí que hay mucho amor en los colegios, hay maravillosos maestros y los alumnos son amorosos, todos tienen una muy buena relación, y vi lo creativos que son los maestros, siempre creando material, si no lo tienen lo hacen ellos mismos, y fue maravilloso poder ver y llenarme de todo eso” dijo.

Además, se le preguntó a Clausen qué se lleva de Argentina a Estados Unidos y contó que en su experiencia en nuestro país, notó que acá los estudiantes tienen recreos, pueden dispersarse, conversar y jugar, algo que en Estados Unidos tanto no se permite. Con respecto a eso, Emily dijo “me llevo esta experiencia para compartir con las instituciones de allá, que no está mal que los niños tengan su espacio, no pueden estar tanto tiempo quietos, que es posible divertirse y aprender, deben tener un tiempo de distracción para después entrar al aula y aprender de verdad. Está bien que hablen porque están aprendiendo juntos”, declaró a modo de reflexión.