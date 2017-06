Una familia fue hospitalizada por intoxicación con monóxido de carbono

Si bien se encuentran fuera de peligro, la madre y la pequeña de 18 meses se encuentran en observación. Se espera que en los próximos días reciban el alta, sin consecuencias médicas.

Durante la noche del lunes, a las 23.30, una familia del barrio Monterrey, de la localidad de Presidente Derqui, debió ser hospitalizada por un principio de asfixia por intoxicación por monóxido de carbono. Tras pasar por la Salita fueron trasladados al Hospital Municipal Juan Cirilo Sanguinetti y al Hospital Federico Falcón, alrededor de las dos de la mañana de ayer.

Además de los padres, un pequeño de cinco años y una beba de 18 meses fueron hospitalizados. “Fue por un brasero que tenían fuera de su hogar y, al ingresarlo a la casa se produjo la intoxicación”, explicó Mariela Paz, Secretaria de Salud del municipio. Debido a los síntomas, dos de ellos recibieron tratamiento con cámara hiperbárica y hasta el momento, solo continúan internadas la madre y la beba de 18 meses. “De acuerdo a la evolución que tengan, quizás en dos días puedan ser dados de alta porque ninguna de las dos está grave. Han respondido muy bien al tratamiento, afortunadamente”, comentó la secretaria a Diario Resumen. Asimismo, comunicó que al parecer el pequeño de cinco años no sufrió las consecuencias de esta intoxicación y que serían los mismos padres quienes se dirigieron por sus propios medios al centro de salud ante los primeros síntomas.

Prevención

La Secretaria de Salud, Mariela Paz, aseguró que es de vital importancia que, a pesar del frío es necesario dejar una ventana mínimamente abierta para generar así “un recambio de aire”. “Los síntomas iniciales son mareos y trastornos censores, pueden desmayarse o perder la conciencia. Primero se adormecen y luego los mareos. El monóxido no tiene olor así que no se percibe olor a gas”, explicó. Luego, aseveró que de no tratarse a tiempo pueden generar trastornos neuróticos severos pero que en nuestro municipio existe una cámara hiperbárica “lo cual facilita y agiliza el tratamiento”.