Villa Verde: El mito de la “combi blanca” se volvió realidad para una familia

El adolescente de 12 años logró escapar de dos hombres que, según contó a sus padres, intentaron subirlo a una camioneta mientras se dirigía a lo de su tía, a media cuadra de su hogar.

Alrededor de las 21 horas del día lunes, un chico de doce años contó a su familia que dos hombres en una camioneta blanca habían intentado secuestrarlo. El adolescente se había olvidado el teléfono celular en la casa de su tía, que vive a media cuadra de su casa y, a los pocos minutos de haber ido a buscarlo, le contó la situación a sus padres. “Vino mi hermana, con él llorando y pálido, diciéndome que se lo quisieron llevar. Me contó que si no frenaban en la loma, se lo hubiesen llevado pero él logró salir corriendo”, contó Romina, madre del pequeño.

Según el relato de la madre del niño, los hombres que manejaban la camioneta al verlo abrieron ambas puertas y quisieron subir al vehículo al joven en la intersección de las calles Corbeta Cefiro y Fragata Sarmiento. “Fueron esos pocos segundos en los que no pude mirarlo, porque estaba cocinando. Siempre lo miro yo o mi hermana, pero en esos cinco segundos que no pude, pasó esto”, contó.

“La policía vino a mi casa el lunes por la noche y nos pidieron que hiciéramos la denuncia, pero mi hijo no quiere ni salir a la calle. No quiere hablar, está muy asustado. Uno no suele creer estas cosas, pero después a uno le pasa y termina siendo verdad. Cuando él esté más tranquilo, iremos a hacer la denuncia”, finalizó Romina.