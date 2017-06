Cristina presentó el frente y Molina busca unidad para representarla en Pilar

La ex presidenta llevó a cabo un acto para presentar la propuesta de su nuevo espacio, pero dejó abierta la incógnita sobre su candidatura. En el ámbito local, Molina recibió el aval para encabezar la lista.

En la jornada de ayer, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner volvió a pararse frente a la multitud para presentar su nuevo frente Unidad Ciudadana. Para ello eligió la cancha de Arsenal “Julio Grondona” en Sarandí, donde la acompañaron miles de partidarios.

A pesar que muchos esperaban que la ex presidenta utilizara el acto para dar a conocer su candidatura en lo que respecta a las próximas elecciones, todo terminó con la misma incógnita. Sin embargo, entre las críticas a las políticas de Cambiemos, la líder del espacio dejó señaló: “Necesitamos ponerle un límite al Gobierno para frenar el ajuste”.

En lo que marcó la línea de su discurso, Cristina aseguró que “no hay ningún argentino que no conozca a alguien que no haya tenido o tengas problemas de trabajo. Nuevamente ha caído sobre nuestro país ese fantasma del desempleo, de la precarización laboral, de los bajos salarios, que durante tantos años no habíamos sufrido”, para luego combinar frases como “precios por las nubes” y las “tarifas de servicios impagables”, marcando de esa manera la cancha para lo que será la propuesta de Unidad Ciudadana.

Pilar ciudadano

A nivel local, los fieles cristinista, que se acercaron a Sarandí para presenciar el discurso de la ex presidenta, también tuvieron su momento el pasado lunes por la noche.

“Con más de 600 compañeros en el evento, donde participaron el ex intendente Humberto Zúccaro; los concejales Marcia González, Marcela González y Juan Pablo Roldán; y la diputada provincial Lucía Portos, planteamos delante de todos el camino que vamos a seguir, que está con Cristina Fernández de Kirchner, quien va a ser nuestra candidata”, aseguró el dirigente José Molina, quien encabezará la lista local del frente, “en el acto los compañeros reafirmaron su confianza sobre mí, para que siga como candidato encabezando la lista”, añadió.

Sobre el panorama, el derquino manifestó: “Estamos dispuestos a sentarnos a hablar antes del 24 para lo que podría ser una lista de unidad, pero en cualquier otro caso, dejamos en claro que estamos preparados para acompañar a Cristina y jugar las PASO con quien se pongan por delante”.

Respecto al futuro y sus expectativas, Molina sentenció que “en el Concejo Deliberante hay muchos compañeros, pero están dispersos por diferentes bloques. La idea es la unificación de un bloque sólido dentro del peronismo para enfrentar a Cambiemos”.