Vecinos del barrio Ex Fábrica Militar denuncian “indiferencia” del estado

A pesar de los reclamos, no obtuvieron respuestas. Ahora, temen quedar aislados luego de que la empresa de colectivos 503 les comunicara que si no se arregla la situación, suspenderán el servicio.

El mal estado de la calle Argerich, principal acceso al barrio Ex Fábrica Militar, no es algo que pase desapercibido ni para los vecinos del barrio, ni para quien en alguna ocasión haya circulado por la zona. Sin embargo, a pesar de los reclamos constantes al Municipio, la solución parece no llegar. “Se fue deteriorando cada vez más, con las lluvias, y eventualmente los pozos pasaron a ser cráteres”, contó Graciela Gavilán, vecina del barrio.

Asimismo, explicó que desde la empresa de colectivos responsable de la línea 503, única que entra al barrio, les fue comunicado que, si la situación se agrava aún más, deberán suspender el servicio. “Están rompiendo sus propios vehículos, realmente es un riesgo circular por ahí. Si esto ocurre, nos llevaría a quedar aislados ya que no todos los vecinos tienen autos”, expresó Gavilán. De la misma forma, aclaró que no existe en este reclamo ningún tipo de partidismo, sino simplemente un deseo de poder contar con el servicio del transporte público.

Los vecinos han realizado diversos reclamos al 147, pero ninguno ha dado los frutos que han esperado y afirmó que “hay una total indiferencia” ante lo que ocurre. “En marzo se acercaron al barrio, nos dijeron que iban a arreglar, que iban a trabajar en la iluminación. Nosotros esperamos porque había buena voluntad, pero a la fecha no pasó nada. Uno se cansa. Somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos de un alumbrado, barrido y limpieza, que acá no existe”, explicó a Resumen.

Por otro lado, recalcó la problemática a la hora de alguna urgencia que requiera llamar a la policía o una ambulancia, ya que por el estado de la calle no pueden ingresar al barrio. “Acá personas mayores y niños, cómo hacemos si hay una urgencia .Sentimos mucha impotencia. No sé si están esperando que pase algo, como de costumbre, y ahí recién hacerse presentes”, argumentó.

Por último, comentó lo que ocurre en la calle Savio, que fue “arreglada a medias”. “Para ingresar al barrio debemos primero circular por esa calle, en donde hay una sola mano realizada desde que se creó la ex Fábrica Militar. Allí empezaron a trabajar, pero fueron dejando todo inconcluso, mientras nosotros teníamos la esperanza de que arreglarán las calles del barrio”, finalizó Graciela Gavilán.