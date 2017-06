Pérez: “No voy a ser parte de una lista donde haya funcionarios de Cambiemos”

El concejal Sebastián “Pampi” Pérez fue más que claro al expresarse en torno a los dichos sobre la participación de funcionarios y ex funcionarios oficialistas en el espacio randazzista local.

Con la cabeza todavía puesta en lo que fue la separación del kirchnerismo con el PJ, nuevos dilemas se instalan en el espacio creado a nivel local para apoyar la figura de Florencio Randazzo.

Al respecto, uno de los integrantes de esta mesa, el edil Sebastián “Pampi” Pérez, expresó: “Al momento no me consta, y sin la necesidad de dar nombres, son compañeros que tienen el beneficio de la duda. Sin embargo, de ser cierto, voy a ser el primero en manifestarlo de cara a todos los compañeros peronistas de Pilar. No voy a ser parte de una lista donde haya funcionarios de Cambiemos”.

El panorama, a pocos días del cierre de listas parece no ser el que esperaban desde el espacio, pero a pesar de ello, el concejal manifestó que se continúa “trabajando fuertemente por una alternativa peronista en Pilar, caminando los barrios, mostrando el trabajo que venimos haciendo y los proyectos hacia adelante”, al tiempo que aclaró, “no definimos la nómina de candidatos porque estamos a la espera de otros espacios que se están sumando”.

Ruptura con el kirchnerismo

En cuanto al hecho que se concretó con la creación de “Unidad Ciudadana” por medio de la ex presidenta Cristina Kirchner, el Pampi sostuvo: “Lo lamento profundamente. Como peronista tengo parte de mi corazón con el kirchnerismo, y hasta último momento tengo la esperanza de que pueda llegar a haber un tipo de acercamiento. Lamento que muchos compañeros se hayan ido del Partido Justicialista, de los cuales nunca podría hablar mal porque son compañeros de lucha de todo este tiempo en el que venimos recorriendo el territorio de Pilar”.