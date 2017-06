Municipales cobrarán un retroactivo por el aguinaldo a fin de mes

Ante la confusión, desde ATE y STMP explicaron que la suba salarial se percibirá en el mes de junio con el aumento del 15 por ciento firmado a través de paritarias. Para enero de 2018, con el aumento del 26,5 por ciento, el básico estará en 11.005 pesos.

La polémica por el pago del aguinaldo ha comenzado hace algunos días cuando desde el Municipio les fue comunicado a los sindicatos que la primera parte del mismo se abonaría a mediados del mes de junio sin el aumento acordado en las paritarias cerradas a fines de mayo.

Efectivamente los empleados municipales cobraron la semana pasada el aguinaldo en el que no percibieron el aumento del 15 por ciento que debería de haberse implementado a partir del mes de junio, según lo firmado en el acuerdo, por lo cual se generó una gran confusión y descontento en muchos trabajadores. Ante la confusión, referentes de ambos sindicatos explicaron qué ocurrió.

“El aguinaldo se pagó sin aumento porque éste será a fin de mes, no se puede liquidar algo que no fue pagado todavía. A fin de mes se cobrará el aumento y con eso también un porcentaje que quedó pendiente sobre la suba del aguinaldo”, explicó Carmen Pierce, Secretaria de Finanzas de ATE Pilar, durante el diálogo con Diario Resumen. Además, aseveró que para cuando las reuniones por el arreglo del salario culminaron, el mes de mayo estaba “cerrado” y que a fines de junio se cobrará el dinero restante. “El aguinaldo que se paga a mitad de junio, se liquidó con lo que se había pagado anteriormente y el aumento no se había pagado todavía. En junio se cobra el aumento y habrá un incremento del aguinaldo. Asimismo, se liquida el faltante del mes de junio”, comentó.

“El aguinaldo viene con aumento, se pagará a fin de mes el retroactivo. El tema es que, como se pidió que abonen antes del día del padre el aguinaldo porque hay trabajadores que si no, no iban a tener dinero. Sin embargo, a fin de mes se pagará ese retroactivo junto con el sueldo que ya contará con el aumento por paritarias”, expresó Luis Molina, Secretario General del STMP. Luego informó que a pesar de lo firmado, como se solicitó el pago previo al Día Del Padre, no se llegaron a modificar las categorías necesarias para que se cobrara con el incremento salarial acordado a través de las paritarias. “Queremos dar la tranquilidad a los trabajadores de que se cobrará el retroactivo a fin de mes con el sueldo”, dijo Molina.

El salario con aumento

Con la suba del 5 por ciento, los empleados correspondientes a la categoría de Temporario 4 pasarán a percibir un sueldo base de 10.005 pesos. En tanto, con el incremento del mes de septiembre, que será de un 11,5 por ciento, que hasta diciembre será una suma fija remunerativa computada para el aguinaldo, el sueldo básico pasará a un inicial de 11.005, para enero del 2018.