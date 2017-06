Rossi se despidió de San Juan con podio pero alertó: “me voy preocupado”

Revirtió la situación de la primera competencia donde no fue parte de la largada por un problema de transmisión. En la definitiva terminó segundo pero afirma estar “peor que Paraná” en rendimiento.

El piloto del Toyota Gazoo Racing Argentina fue animador destacado en la segunda competencia de la sexta fecha de la temporada del Top Race V6 y con la segunda posición en la prueba que cerró el fin de semana el representante de Del Viso se volvió del escenario cuyano con una buena cantidad de puntos en su haber y la cuarta posición en el torneo. Ahora el objetivo para la segunda mitad del certamen es lograr la evolución en el Camry.

El domingo no empezó bien para Matías Rossi. Producto de un problema de transmisión, el Misil se quedó sin poder largar la primera de las dos carreras del fin de semana. “Cuando iba rumbo a la grilla el auto se puso en neutro y se quedó sin marcha. Traté de subir los cambios a ver si se solucionaba, pero no respondió”, explicó quien no pudo aprovechar la cuarta posición de partida.

Luego del sinsabor en esa primera exigencia del día, la cual quedó en poder de Mariano Altuna (Cruze), el objetivo pasó a ser recuperar el Camry para la segunda prueba, la que lo tenía largando desde la quinta ubicación. En otro inicio sobresaliente, el Misil pasó del quinto al segundo lugar.

Sin embargo, y como ya lo había notado Matías el sábado en la clasificación, al Camry le sigue faltando velocidad. Por ello, el Misil poco pudo hacer cuando Agustín Canapino (Mercedes) primero y Mariano Altuna luego, lo superaron. Con la pericia que lo caracteriza, el Misil logró mantenerse en el cuarto lugar y el abandono de Franco Girolami (Lancer) y la exclusión de Altuna le permitió culminar segundo.

“Nos llevamos un podio que es positivo. No estuvimos rápido en el ritmo como Canapino y Altuna, pero sí es muy bueno el haber terminado adelante, sumando puntos valiosos y recuperándonos de la primera carrera que no pudimos largar”, aseguró el representante de Del Viso quien con este resultado ganó una posición en el torneo, donde se ubica cuarto.

Analítico como siempre, el piloto bonaerense se refirió a la actualidad de su auto. “Me voy preocupado porque van pasando las fechas y no estoy rápido. Es más, para mí estoy peor que en la primera fecha en Paraná. No logramos mejorar, como sería lógico. No vamos a bajar los brazos para poder tener una segunda mitad de año mejor. Todos deseamos poder venir a pelear por la punta, ya sea en la clasificación como en la carrera”, concluyó quien escoltó al ganador, Agustín Canapino. En tanto, el otro piloto del TGRA, Gabriel Ponce de León, completó el podio sanjuanino.

El autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos, es el próximo destino de la categoría. Entre el 22 y el 23 de julio el TRV6 llevará adelante la séptima fecha del año.