Trindade, contra la identificación de casco y chaleco de motociclistas

El concejal presentó un proyecto para dejar sin efecto en tierra pilarense una modificación impuesta en marzo a la Ley Nacional de Tránsito.

El presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Trindade, presentó un proyecto de resolución, que fue aprobado ayer en la Comisión de Transporte, y que busca que Pilar no adhiera a la modificación de la Ley Nacional de Tránsito que obliga a que se identifiquen los cascos de los motociclistas con la patente del rodado, y a utilizar un chaleco refractario con la misma información.

Las modificaciones, impulsadas por Patricia Bullrich, tienen por objetivo disminuir hechos delictivos cometidos por “motochorros”. Pero para Trindade, la norma no contribuye a una disminución de la delincuencia. “Si hablamos de seguridad, tenemos que hablar de que sea para todos. No podemos poner como sospechosos a todos los que andan en moto. Cuando un delincuente roba una moto, hay muchos casos en que van a delinquir con el casco y el chaleco puesto, y el que queda imputado es el dueño de la moto” dijo, en diálogo con Resumen.

“Poner el número de patente en el casco y un chaleco no garantiza nada. Lo que se debe patentar es la moto, no al individuo” añadió el referente de Espacio Abierto. “Creemos que hay que profundizar los controles, ver que se tengan los papeles al día y los implementos de seguridad necesarios. Cuando voy en mi auto, nadie sabe si soy yo o el auto es robado, hasta que me paran y me piden los papeles, ¿cuál es la diferencia con el que va en moto?” dijo Trindade. “Cuando le ponemos el sticker al casco le hacemos perder la homologación de la fábrica, y en caso de un accidente, el seguro no cubriría por no estar homologado”, añadió.

El proyecto se está tratando en otros distritos, y ya fue aprobado en Escobar. “Se busca que todos los municipios adhiramos, y ya hay muchos pidiendo que se dé marcha atrás con esto” dijo Trindade. En Pilar, se trataría en la próxima sesión, tras haberse aprobado ayer en comisión.