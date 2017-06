Esperan que les devuelvan la pensión: “no sabemos qué más hacer”

Una familia de Del Viso se quedó sin su pensión hace un año. Ella no puede caminar y perdió la visión, y su esposo debe estar a su cuidado permanentemente.

Mientras el gobierno nacional anuncia que se restituirán aquellas pensiones que se quitaron por “error” y que quedaron “sin cobrar en este último cobro”, tal como dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, desde Del Viso una familia espera que se le restituya el pago de su pensión, la cual dejaron de percibir hace un año.

Danitza Sandoval tiene 38 años y hace tres no puede caminar, producto de una avanzada artritis reumatoidea. También perdió la visión, y está postrada en una cama, al cuidado de su esposo, con quien vive en el barrio Los Cachorros. Perdieron la pensión por discapacidad hace un año, y, tras haber pasado por distintas oficinas estatales sin respuestas, elevaron su reclamo en los últimos días a la Defensoría del Pueblo de Pilar, desde donde se envió una resolución a la ANSES este martes, junto al reclamo de otros vecinos que también perdieron su pensión.

Viven de changas, ya que Yanko Herrera, esposo de Sandoval, no puede dejarla sola demasiadas horas, y además está al cuidado de la hija de ambos, de 3 años de edad. “Hace un año nos sacaron la pensión” contó el hombre, en diálogo con Resumen. “Mi esposa es inválida total, está en cama y es no vidente, por la artritis reumatoidea” añadió.

Según contó Herrera, “tampoco le dan medicamentos, con la pensión yo compraba la leche y los remedios. No tengo quien me la cuide, tengo que bañarla, hacerle y darle la comida, y además atender a nuestra hija. También me quitaron la asignación universal por hijo”.

La pareja es oriunda de Cuba, y vive en el país hace seis años. “Los pastores me ayudaron a sacar una camioneta por la condición de mi esposa, para que la pueda trasladar. La puse a nombre de ella, y perdimos la pensión. Cuando fuimos a cobrarla, nos encontramos con que se la habían cortado. No sabemos qué más hacer. Se pasan la pelota entre la ANSES y Desarrollo Social, y nadie nos da respuestas”, añadió.

“Quiero trabajar para ellas dos y no puedo, porque no tengo quien me las cuide” dijo Herrera, que realiza changas para mantener la familia. Por su parte, Danitza dijo que la “situación es muy mala, tengo a mi nena y a mi esposo que cuida de mí, no me puedo quedar sola, no tengo obra social, me traslado en una especie de cama”. “Entré en una reposera a Desarrollo Social, y me trataron muy mal, es una situación muy fea. No tengo enfermera, no puedo pagar una señora que me cuide. Los invité muchísimas veces a que vengan a ver cómo vivo, pero no tengo ninguna respuesta” contó Sandoval.

Ahora, la familia espera que, cuando el gobierno revea “caso por caso”, tal como anunciaron, la restitución de pensiones, les sea devuelta la suya.