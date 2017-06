Organizaciones ambientales y sociales buscan combatir la contaminación

Presentaron ayer una carta con los puntos más importantes tratados en la audiencia. Además, ha sido firmada por los referentes de las diversas organizaciones y vecinos de los barrios afectados.

El pasado sábado se realizó la segunda “Audiencia Popular Ambiental” en nuestro distrito, en donde diversas organizaciones tanto ambientales como sociales plantearon los puntos más difíciles que atraviesa el municipio, como por ejemplo reordenamiento territorial, industrial y la edificación, la falta de protección de los humedales, la existencia de basurales a cielo abierto, la contaminación de Parada El Gallo y el proyecto para instalar dos centrales termoeléctricas en Villa Rosa.

“Son cuestiones por las que se vienen peleando hace mucho tiempo. Nuestra organización hace más de 16 años que está luchando contra la instalación de industrias de categoría 3 fuera del Parque Industrial. Decidimos juntarnos con otras organizaciones, como Patrimonio Natural, para juntar las problemáticas y actuar juntos ya que separados no logramos nada”, explicó a Resumen, Érica Hahn, vocera de Vecinos Autoconvocados por la Contaminación en Pilar.

A lo largo de los años, según expresó Hahn, se han realizado diversos pedidos de informes, demostraciones respecto de contaminación y sus consecuencias en la salud de los habitantes pero, a pesar de las promesas del actual gobierno municipal aún no se han obtenido respuestas. “No se entiende por qué no se toman decisiones políticas. Ojalá me den las respuestas que todos queremos escuchar. Queremos un Pilar en donde se respeten los humedales, en donde no haya contaminación” finalizó Hahn.