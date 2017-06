De la Universidad Austral a una distinción internacional en oftalmología

Un médico argentino fue distinguido por la Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), la organización de investigación en oftalmología y ciencias de la visión más grande y respetada del mundo.

Se trata del doctor Juan Gallo, profesor titular de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral e investigador del CONICET, quien recibió el Certificado de Apreciación por su trabajo en el Global Research Training Initiative (GRTI) de la ARVO, una iniciativa internacional que acerca recursos educativos a cualquier persona interesada en la investigación de los ojos y la visión.

El trabajo del educador de la universidad pilarense fue realizado en conjunto con cinco expertos más, y consistió en la elaboración de un programa educativo online sobre fundamentos y habilidades en investigación en oftalmología y visión. El mismo está constituido por cuatro guías: método científico y diseño experimental; técnicas para investigación en el ojo y visión; investigación en seres humanos; y publicación científica.

El doctor Gallo había sido invitado a formar parte del GRTI en 2015 por su trabajo, pionero en la Argentina, en la fundación del Programa Articulado de Residencia y Doctorado en Oftalmología (PARDO). Del programa, que sirvió de fundamento para otras especialidades médicas, surgieron una docena de artículos científicos publicados en revistas internacionales.

Lanzado en conjunto por la Escuela de Medicina de la Universidad Austral y la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbran (FOA), el PARDO se elaboró con el objetivo de proporcionar a oftalmólogos una formación especial en ciencia, inculcando además la capacidad de comunicarse articuladamente con investigadores básicos y clínicos.

El médico sostuvo que “esta distinción es una consecuencia del trabajo realizado en Argentina durante muchos años, el cual adquirió visibilidad internacional, permitiéndome formar parte de un equipo conformado por miembros de distintas partes del mundo como Estados Unidos, Suiza, India y Argentina”.

“Juntos pudimos alcanzar un logro relevante para la educación y el entrenamiento de investigadores en oftalmología y ciencias de la visión. Sinceramente, estoy muy contento con este reconocimiento”, cerró.