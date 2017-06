Estafada y amenazada: “Si no me matan ellos, me van a mandar a matar”

Palabras crudas que llegan de parte de María Soto, una mujer de 67 años y habitante del barrio Pellegrini, quien fue estafada por vecinos y ahora recibe amenazas de muerte, al igual que su abogada.

Una dura y compleja situación es en la que se encuentra viviendo María Soto, mejor conocida como Maricarmen por sus vecinos del barrio Pellegrini. Y es que la mujer de 67 años, viuda desde hace años y sin ningún familiar cercano, ha sido víctima de estafa pero como si fuera poco, ahora recibe constantes amenazas de muerte.

El caso se dio a conocer por medio de su abogada, Violeta Muratorio, quien en el plazo de un mes en el cual se ha hecho cargo del caso, también fue amenazada por los imputados. En diálogo con Resumen, la letrada relató la historia de la vecina pilarense: “Luego de la muerte de su marido hace unos años, ella se queda con una quinta en el barrio Pellegrini. Ahí entra una pareja de vecinos, quienes la convencen de que les haga una donación, y a cambio ellos la cuidarían y permitirían que viviera en el lugar hasta el último día de su vida”.

De esa manera, Maricarmen fue llevada “engañada a una escribanía y firmaron una escritura de compraventa donde se figuró un precio de venta de 100 mil pesos dinero que nunca existió ni recibió, y que jamás podrá valer eso esa propiedad”, figuró la abogada.

A partir de allí y con la estafa realizada, los imputados comenzaron con las agresiones. En un principio, la opción fue hostigar a la mujer para lograr aparentar un cuadro psiquiátrico que les permitiera internarla y quedarse con la casa, pero ante esa imposibilidad, comenzaron las amenazas.

“Empezaron a amenazarla todos los días, y cuando yo intervine también me amenazan a mí, como a otros vecinos”, contó Muratorio, quien luego señaló que el denunciado “me dijo: si te acercas vas a terminar muy mal, vas a terminar muerta”.

Toda la situación toma otro nivel cuando la letrada asegura que los imputados utilizan influencias para involucrar a las fuerzas policiales. “Hubo una situación de corrupción con la Policía, a quien le pagaron para romper unos candados de la señora”, señaló.

En este marco, tanto la víctima como su defensora, buscan apoyo por una cuestión de seguridad. “La Fiscalía Nº 2 a cargo del Dr. Casal pidió una medida de restricción perimetral y estamos esperando lo que diga el Juzgado de Garantías, pero la realidad es que estamos desprotegidas y temo por la vida de ella”, señaló la abogada.

A la espera de ayuda y una investigación que pueda avanzar con el caso, Muratotio finalizó con las palabras que le dijo su defendida, que reflejaron el momento y el miedo con el que está conviviendo, “tarde o temprano si no me matan ellos, me van a mandar a matar”.