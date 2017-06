Con Lagomarsino a la cabeza, la inflación del distrito superó la del INDEC

1,9 por ciento fue el aumento de los precios de mayo, con una suba mayor en los alimentos. Pilar es la localidad más cara. “Preocupa la baja en el consumo”, aseguraron desde el HCD.

La inflación en Pilar durante mayo fue de 1,9 por ciento, por encima de lo que fue la cifra, de 1,3, relevada por el INDEC para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Lagomarsino fue la localidad donde más fuerte se sintió el aumento, con un 7,11 por ciento, mientras que en dos localidades los precios bajaron.

En Del Viso, el aumento fue de 3,66 por ciento, mientras que en Fátima Manzanares fue de 3,32. En Manuel Alberti, la suba de precios fue de 2,37 puntos, en tanto que en Derqui fue de 1,2. Pilar tuvo un 0,65 por ciento de inflación, y con índice negativo, en La Lonja los precios bajaron -1,02 por ciento, y en Villa Rosa un -2,11. Las grandes diferencias entre un mes y otro se deberían a “situaciones temporales” y fluctuantes entre las distintas localidades, según señalaron desde la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante, órgano que hoy difundió los números.

“Más allá del índice inflacionario, es una gran preocupación la baja en el consumo. He tenido charlas con varios encargados de empresas, desde hipermercados a comercios de barrio, y manifiestan una notoria baja en la venta de productos alimenticios, y la irrupción de segundas y terceras marcas en el mercado, cosa que no se veía” señaló Fabio Gómez, secretario legislativo del HCD, en conferencia de prensa. “Los pequeños comercios y pymes están viviendo una situación angustiante porque no tienen herramientas para defenderse. Hemos relevado gran cantidad de negocios cerrados en todos los rubros en el centro de Pilar” añadió Gómez.

Cabe señalar que el aumento fue mucho mayor en el rubro de los alimentos, que en el de perfumería y limpieza, los dos segmentos que por el momento mide el índice del Concejo Deliberante. Por otro lado, del informe se desprende que la localidad más cara del distrito es Pilar, en tanto Derqui es la más económica. La canasta básica del partido, para un adulto mayor, es de 1.809 pesos, mientras que para una familia tipo 3 es de 6.081.

El Programa de Seguimiento de Precios releva 69 establecimientos de ocho localidades del partido. En abril, la inflación había sido de 2,56 por ciento.