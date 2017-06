Carreira estaba para el podio

Llegó a ver la cuadriculada desde la cuarta colocación. El local aseguró que estaban para llegar terceros, pero fue un roce en la etapa final lo que impidió ese propósito.

El pilarense Gustavo Carreira fue uno de los destacados en la cita especial que llevó a cabo la categoría RMC en el kartódromo de Buenos Aires.

El evento reunió una gran lista de pilotos que corrieron la quinta fecha de la temporada con el condimento especial de la utilización de la vuelta joker, el famoso comodín que en varias ocasiones utilizó el Súper TC2000 para poner más emoción a las finales en Mendoza.

Los resultados que obtuvo el piloto local dentro de la clase Máster Max al momento de correr los entrenamientos, pudieron ser revalidados en la clasificación, donde le correspondió el 4º cajón para partir en las tres mangas.

Dentro de las baterías, peleó entre los puestos de punta sumando importantes unidades para el torneo, al lograr el 4º lugar en la primera de ellas y el 2º en las siguientes. Sin dejar de lado que el desempeñó que logró en la última tanda le otorgó el record de vuelta del fin de semana.

En el transcurso de la competencia final, Carrera volvió a manejar a un ritmo rápido y confiado, pero en la utilización de su primera vuelta joker, el karting rozó con la rueda trasera la salida de la zona de chicanas lo que provocó la detención de la planta impulsora.

Una vez que logró ponerlo en marcha otra vez, comenzó a remontar con la performance que venía desarrollando antes del incidente. Esperó el momento preciso para poder utilizar el comodín para recuperar protagonismo y finalmente, culminar en el 4º puesto de la grilla.

“Terminamos cuartos pero me quedó el sabor amargo que le pegué a la chicana con la rueda trasera en la primera vuelta joker. Entré muy rápido y cuando ya estaba saliendo, le pegué y se me apagó el motor. Ahí perdí mucho y de no haber tenido ese problema, hubiera estado entre los tres seguro. Es positivo de todas formas”, explicaba el piloto de Pilar. “Venía bien, con buen ritmo. Ya sabía que iba a penar por esa diferencia que había salido muy despacito cuando se me apagó el motor, pero de todas formas, se redondeó un buen fin de semana que se nos venía negando”, agregó.

Gracias a la cuarta colocación final, Carreira se ubica en la sexta posición dentro del campeonato de la Master Max con 224 unidades. La próxima cita del certamen será el 29 y 30 de julio, en el mismo escenario porteño.