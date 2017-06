Exigen una respuesta a Edenor por la falta del servicio y amenazan con cortar la ruta

Vecinos del barrio Las Lilas de Presidente Derqui son las nuevas víctimas de los cortes de luz. Desde hace tres días esperan una solución de parte de la empresa, y no descartan manifestarse en las calles.

Una vez más, la deficiencia en el servicio eléctrico es causa de indignación por parte de los vecinos. Días atrás, se vivió un calvario durante más de siete horas en el barrio Luchetti de Villa Rosa, donde ante la falta de respuesta por parte de Edenor, los vecinos del lugar procedieron a cortar la Ruta 25, donde además se generaron importantes disturbios.

En esta ocasión, el panorama no es muy distinto, ya que si bien los protagonistas cambian, y de Villa Rosa los cortes también llegaron al barrio Las Lilas de Presidente Derqui, luego de varias jornadas sin electricidad, los habitantes del lugar amenazan con que el corte esta vez llegará a la Ruta 234.

Vecinos de la calle Amado Nervo, señalaron que desde el lunes se vienen sucediendo diferentes inconvenientes, que comenzaron con una baja de tensión al principio, pero continuaron con una interrupción total del suministro.

Ya son tres días los que suman el problema, y la indignación se acumula ante la falta de respuestas de la empresa prestataria del servicio. “Llamamos montones de veces, pero lo único que hacen es pasarnos el número de reclamo. No hay soluciones, no vemos que se muevan y no vamos a descartar la opción de cortar la ruta”, indicaron.

Además del reclamo, los vecinos explicaron que hay gente mayor con necesidades y que inclusive algunos han tenido que optar por encender fogatas para combatir el frío, a la espera de una solución que se hace esperar.