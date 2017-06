Indignados por la falta de electricidad, vecinos cortaron Ruta 25

Hace más de una semana se encuentran sin luz y, a pesar de los reclamos, no han recibido respuesta. Ahora, por falta de electricidad tampoco tienen agua.

Las primeras horas del mediodía de hoy se vivieron con una gran tensión para los vecinos del barrio Luchetti, de la localidad de Villa Rosa que tras cortas las vías del Ferrocarril Belgrano Norte comenzaron a denunciar que hace ya más de una semana se encuentran sin suministro eléctrico.

El corte se produjo a la altura de Ruta 25 e Yrigoyen y participaron decenas de vecinos que se agruparon allí para, a través de una medida de fuerza, hacer escuchar su reclamo para que tanto Edenor como el Municipio sean capaces de otorgarles una respuesta a los cortes que ya han ocurrido en reiteradas ocasiones y se mantienen, cada vez, por un tiempo más prolongado.

Los vecinos, principalmente los ubicados entre las intersecciones de las calles Gascón y Boedo, son los más afectados en esta situación, por lo cual no dudaron en asistir al reclamo en el que no solo portaban carteles pidiendo el cese de los cortes y la restauración del servicio, sino que además la protesta fue elevando de tono hasta que comenzaron a aparecer neumáticos y ramas envueltos en llamas.

“Hace una semana estamos sin luz, arreglan dos cables, pero al otro día se vuelve a cortar. Estamos sin agua, se nos rompen las cosas, nadie se hace cargo, pago por mes 600 pesos y Edenor no se hace cargo, esto no es justo”, comentó Carla en comunicación con el medio Quiero Villa Rosa. Por otro lado, los habitantes del barrio afirmaron que la problemática de la falta de electricidad ha comenzado a traer estos conflictos con el agua ya que no pueden ni siquiera bañarse debido a que los tanques no logran llenarse en los pequeños lapsos en los que han recuperado el suministro eléctrico.

Efectivos policiales debieron desviar el tránsito por el paso a nivel de la calle San Fernando, generando así grandes complicaciones y demoras en la zona no solo por el corte sino por la existencia de un camión que quedó “electrificado” en la calle San Martín, luego de cortar los cables a su paso. “Si no hay una solución y hacen los arreglos que corresponden vamos a seguir cortando, queremos una solución”, expresaron en medio de la indignación.