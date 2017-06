Vidal y Frigerio lanzaron plan para que 300 mil familias tengan gas natural

Se trata de una línea de microcréditos para conexiones domiciliarias a servicios públicos, que pasen cerca de sus casas. Se implementará en 30 distritos del conurbano.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, lanzó junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, el programa “Mejor hogar”, que les permitirá a unas 300 mil familias de treinta distritos, entre ellos Pilar, conectarse a la red de gas natural.

Vidal, quien estuvo en Malvinas Argentinas aunque no se mostró con el intendente local, el peronista Leonardo Nardini, aseguró que “después de muchos años de esperar, las cosas empiezan a llegar” para los vecinos bonaerenses. “Estamos muy contentos con esta decisión del Presidente y su equipo, de hacer que el gas llegue a la casa de la gente. Sabemos lo que les cuesta a las familias pagar las garrafas o la leña: es muy caro todos los meses, y muchas veces significa no usar el horno para no gastar más plata. Con esto estamos ayudando al bolsillo de la gente”, sostuvo Vidal.

“Hay casi 300 mil familias bonaerenses a las que les pasa el gas a menos de 30 metros de la casa y no tienen la conexión que les permita contar con este servicio y pagar menos, porque gastan muchos recursos en la garrafa, aunque tengan la garrafa social. Los vecinos están muy ilusionados con que el Estado haya llegado a los barrios de 30 municipios de la provincia con este servicio esencial”, prosiguió Vidal.

Por su parte, Frigerio consideró que “estamos haciendo un programa para que las familias del conurbano de la provincia de Buenos Aires, a las cuales les pasa la red de gas cerca, puedan tener acceso a este servicio público esencial”.

El programa “Mejor hogar” integra el Plan Nacional de Vivienda impulsado por el ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación: ofrece una línea de microcréditos para conexiones domiciliarias a servicios públicos (gas natural, red de agua y cloacas) y para la realización de obras de refacción o mejoramiento habitacional.

Se prevé que este año podrán realizarse unas 40 mil conexiones a la red de gas, que beneficiarán a vecinos de Malvinas Argentinas, La Matanza, San Miguel, Moreno, José C. Paz, Merlo, Tigre, Escobar, Tres de Febrero, General San Martín, Pilar, San Fernando, Hurlingham, Zárate, Morón, San Isidro, General Las Heras, Luján, General Rodríguez, Ituzaingó, Marcos Paz, Vicente López, Mercedes, Campana, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Suipacha y Carmen de Areco.