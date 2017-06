Rasmussen apoya la idea de una interna para lograr “esa renovación tan necesaria”

El dirigente peronista apunta a la necesidad de las PASO, para lograr una renovación que se aleje de los errores del pasado. La alternativa que elige es Randazzo, pero asegura que en octubre se logrará la unidad.

El panorama electoral quiere comenzar a definirse con todos los jugadores en la cancha, y durante la jornada de mañana pueden definirse cosas importantes teniendo en cuenta que finaliza el plazo para la conformación e inscripción de alianzas para las PASO.

Quizás la mayor atracción del momento, la cual se lleva todas las miradas, gira alrededor de la interna peronista, donde kirchneristas dedicados a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, continúan atacando la candidatura de Florencio Randazzo.

A nivel local, el panorama no es muy diferente, y luego de la creación de la mesa que apoya las aspiraciones del ex ministro del Interior y Transporte, sus integrantes se han hecho eco de las demandas y denuncias de los demás sectores peronistas.

Durante una entrevista llevada a cabo en “La Mañana de Resumen” (FM Del Sol 91.5), Christian Rasmussen, miembro de la mesa randazzista, manifestó: “Venimos planteando que se debe renovar este espacio, tenemos que hacer una transformación en el peronismo, ya que basados en las elecciones del 2015 donde la gente nos dio la espalda por errores que hemos cometido, hay que buscar una alternativa. A través de Randazzo queremos lograr este espacio que habla de plantear una interna en el PJ para que se de esa renovación tan necesaria”.

Asimismo, a pesar de que aún no hay una definición clara, al menos hasta mañana, el dirigente expresó que “una interna no le haría mal al PJ”, ya que se trata de “algo democrático que no conllevará ningún prejuicio porque después de la interna se lograría la unidad”.

Respecto de la posición que adopta el nuevo espacio, Rasmussen expresó que “el objetivo siempre estuvo claro, y la pelea es en octubre. En agosto sólo se da es una etapa de construcción dentro del partido. Tenemos que combatir esta política de gobierno que lo único que generó fue desempleo, más pobreza y aislado en las políticas sociales”.

Finalmente, sobre el próximo paso, que implica el armado de la lista para competir en las primarias, sentenció: “Vamos a esperar hasta último momento por el tema de las listas. Todos tenemos aspiraciones y ambiciones, pero también todos queremos lo mejor para el distrito, y creemos que podemos construir un Pilar mejor. Vamos a trabajar en base a eso y armar la mejor alternativa dentro de nuestra mesa llegado el momento”.