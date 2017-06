Quita de pensiones: “incertidumbre total” para personas con discapacidad

Los beneficiarios de pensiones deben actualizar el trámite en la ANSES, y están a la espera de si seguirán teniendo o no su pensión. Mientras, a muchos ya se la quitaron.

En los últimos días se desató la polémica por la decisión del gobierno nacional de quitar pensiones por discapacidad a personas que hasta ahora recibían este beneficio, amparándose en un decreto de 1997, que afecta a personas que tengan un cónyuge con una jubilación, aunque sea mínima, o quienes sean titulares de un vehículo. Con este criterio, en lo que va del año perdieron su pensión más de 70 mil personas.

La problemática no escapa a Pilar, donde la ANSES y la Defensoría del Pueblo ya están recibiendo reclamos, consultas y casos de personas a las que Desarrollo Social de la Nación ya les dio de baja la ayuda. Pero para todos, lo que prima por estos días es la incertidumbre.

“Me dijeron que tengo que ir para actualizar todos los datos de mi hija, tengo que llevar certificado de discapacidad, documento y partida de nacimiento. Recién ahí me van a informar mi situación. Tengo una incertidumbre total” dijo a este medio Paola Changala, madre de una joven pilarense con parálisis cerebral que debe estar en silla de ruedas, y que por estos días está pendiente de la resolución de la ANSES. “Es una injusticia total, no tiene lógica” añadió. “Un montón de mamás de compañeros de mi hija están en crisis, ya les sacaron la pensión”. acotó.

Otros, ya recibieron las malas noticias, como Luciano Gómez, periodista derquino de 28 años que nació con una discapacidad motriz y necesita muletas para movilizarse. Luciano dejó de percibir su pensión este mes por estudiar en una universidad privada, tener prepaga y ser monotributista, según relató Pilar de Todos.

“Hace 20 años tenía la pensión, pero en la ANSES me dijeron que no hay vuelta atrás y que tengo que estar en una situación de vulnerabilidad. En todo caso, debería darme de baja del monotributo y renunciar a la prepaga si es que quiero volver a contar con el beneficio” contó Gómez a FM Estudio 2. “Desde que nací quedé con secuelas motrices y me muevo con muletas” comentó, y añadió que “recibía 4.000 pesos que me servían para movilizarme, porque no puedo usar colectivos, y además pagaba internet u otras cuestiones”.