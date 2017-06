Citando a Cristina, se rebelan contra la unidad

“La unidad es un proceso, no una orden” sostuvieron desde el Colectivo Militante, uno de los espacios que apuesta a las PASO en Pilar.

Más allá de la oficialización de las PASO, la interna en el peronismo ya se juega, y a fondo. A la solicitada presentada por el sector que encabezan José Molina y Lucía Portos, quienes llamaron al resto de las agrupaciones a la unidad, y a no competir en las PASO, en un claro gesto hacia el randazzismo, respondieron también desde el Colectivo Militante, conjunto de agrupaciones que responden a Cristina Kirchner, pero que quieren participar en las primarias.

Romina Nogués, una de las caras visibles del Colectivo, dijo a Resumen que “en Pilar históricamente las listas se cierran entre dirigentes y pactos espurios. Y nos parece que este es un momento crucial para darle una transformación mucho más democrática al peronismo de Pilar. Se tienen que jugar las PASO. Nosotros tenemos lista”. “¿Es a través de una solicitada que nos llaman a la unidad? Tienen nuestros teléfonos, nos vemos en reuniones” añadió.

“Cuando los dirigentes no respondan por ustedes, tomen las banderas y marchen, no esperen salvadores y mesías”: la frase la pronunció Fernández de Kirchner en abril del año pasado, y es la que citan desde el Colectivo Militante para rebelarse contra la unidad. “La construcción política no se impone ni se digita como venimos acostumbrados en Pilar” reza el comunicado y añade: “la unidad es un proceso, no una orden. Proceso que en base a la confianza se unifica programáticamente en una propuesta electoral”.