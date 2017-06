Trindade con casa nueva y grandes expectativas para la renovación

El edil possista presentó durante el pasado fin de semana la casa partidaria de Espacio Abierto, y volvió a mostrar el apoyo mutuo con el intendente Ducoté. El presidente del HCD irá por la renovación de su banca.

Luego de la presentación de la casa partidaria de Espacio Abierto, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Gustavo Trindade, habló sobre el momento que está viviendo en una etapa de apoyo a la gestión de Nicolás Ducoté, quien responde a las proyecciones del edil que irá en busca de la renovación de su banca.

El concejal, quien se referencia en el mandatario de San Isidro, Gustavo Posse, destacó su sello peronista dentro de las filas de Cambiemos, apelando a la palabras de Perón quien decía que “a la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie”, haciendo una comparación con el distrito. Además, aprovechó para darle la bienvenida al espacio al dirigente derquino Darío Pascual, quien semanas atrás expresó su decisión de alejarse del molinismo luego de muchos años, para integrar dicho frente.

Durante el acto, que contó con la participación de varios funcionarios pilarenses, como la Secretaria General Lucía Ravina, el Secretario Político Carlos Arena, el Secretario de Desarrollo Humano Fabián Ferraro, el Director de Cultura Julio Zapata, el Director de Prevención de Adicciones Daniel Agostino, y los concejales Juan Manuel Quintana y Claudia Zakhem, entre otros, el Jefe Comunal expresó: “Cuando hablamos de la casa, Gustavo me dijo que esta no es una casa para una elección, sino para un proyecto político. Estoy seguro que nos va a estar acompañando en un lugar protagónico. Tuvo la gentileza de ponerse a disposición con todo su equipo y sé que va a ser parte de la historia que vamos a hacer en Pilar, con un futuro promisorio para los vecinos”.

Como respuesta al respaldo del mandatario local, Trindade le comentó a Resumen que “la presencia del Intendente nos motiva a poner todos los días nuestro granito de arena para apoyar la gestión”, al tiempo que expresó su contento por la cantidad de vecinos y funcionarios que se acercaron para acompañar.

Lugar protagónico

“La idea es que cada uno de nosotros, ocupe el lugar que ocupe, ponga todo lo que haya que poner para que a al intendente Ducoté le vaya bien, porque nos va a ir bien a todos los pilarenses. Más que un acto político es un acto de apoyo al Intendente y a la gestión”, manifestó el edil, y añadió que aún “no se habló de los lugares en la lista, más bien nos sentamos a hablar de que podemos aportar para mejorarle la vida a la gente. Los lugares los va a determinar el Intendente”.

Finalmente, aseguró que el Gobierno ha realizado grandes avances en pos del distrito y eso genera grandes expectativas de cara a las elecciones de octubre. “La gente no quiere mirar para atrás, no sirve mirar por el espejo retrovisor, hay que mirar para adelante, y cada vez que los hacemos se ve un futuro muy promisorio para los pilarenses. En un año y medio se hicieron cosas importantes que nunca tuvieron lugar y no tengo dudas de que la gente lo va a valorar cuando tenga que ir a las urnas”, concluyó.