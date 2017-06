Portos: “lo de Randazzo es un capricho”

La diputada se refirió a las diferencias dentro del armado del peronismo, y aseguró que desde su espacio están aún “seguros” de poder conseguir la unidad.

En los últimos días, varias agrupaciones del peronismo firmaron una solicitada que insta a “concretar en Pilar la unidad necesaria para construir una fuerza capaz de representar cabalmente los intereses de los y las pilarenses”, bajo el título “Cristina es unidad”. El randazzismo confirmó su voluntad de competir en las PASO, y el kirchnerismo quiere jugar todas sus cartas para evitar una interna.

En este sentido se expresó la diputada provincial Lucía Portos, que aseguró que desde su espacio están aún “seguros” de llegar a la unidad. “Es una necesidad de este momento político y una demanda de la conducción. Cristina nos está pidiendo trabajar en pos de la unidad, que no haya situaciones innecesarias de interna. Las PASO serían para dirimir diferencias en el programa político, pero nosotros todos coincidimos en que tenemos que enfrentar a Macri, y para eso necesitamos listas de unidad en todos los niveles, sobre todo en casos como Pilar donde gobierna Cambiemos a nivel municipal” manifestó la dirigente de La Cámpora, en diálogo con Resumen.

Asimismo, la legisladora pilarense señaló que “a Randazzo en su momento se le ofreció participar de unas PASO, que es lo que pide ahora, y se negó, incluso teniendo la posibilidad de hacerlo con el aval de Cristina. A mí me parece que lo de Randazzo es un capricho motivado por sus intereses personales. Lo que los dirigentes locales tienen que entender es que la unidad es el camino, y hay que discutir en la mesa de discusión política, no en los medios de comunicación”.

Sin embargo, al menos en el plano local, no se habrían mantenido reuniones formales entre los dos sectores para llegar a un acuerdo. “Estamos esperando la definición de quien nos conduce, que es Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que está dispuesta a ser candidata si eso implica ser vehículo para la unidad y no para la división” señaló Portos. “Apuntamos a fortalecer el espacio del frente nacional y popular, porque entendemos que para la gente es central hacerle frente a este modelo de exclusión y ajuste que hemos vivido en el último año y medio”, añadió.

Miércoles, el cierre de alianzas

14 de junio es una fecha clave en el camino a las PASO, ya que deberán quedar conformados los frentes que participarán de las elecciones. El del miércoles será un paso crucial para el peronismo, aún dividido entre unidad e internas. Una alianza ya consolidada es la de UnPaís, donde sí llegarían a la unidad, si bien aún no hay grandes definiciones al respecto. Según dijeron dirigentes locales a este medio, se están “teniendo reuniones muy productivas”, aunque “todavía no hay nada concreto”. Por su parte, en Cambiemos no habrá grandes sorpresas, y habrá lista única. La izquierda estará dividida entre el MST y el FIT. Aunque todos admiten que “el mismo 24 pueden cambiar las cosas”.