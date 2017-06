Jornada de conmemoración a las víctimas de la inseguridad

Los familiares colocaron 20 nuevas placas en honor a la pérdida de sus seres queridos. Junto al Jefe Comunal, decenas de personas elevaron un rosario de globos al cielo como homenaje.

El domingo por la tarde, a partir de las 15, se realizó nuevamente una convocatoria en la Plaza de la Memoria, entre Hipólito Yrigoyen y Pedro Lagrave (frente al tanque de agua), por parte de los familiares de víctimas de inseguridad para homenajear a todos aquellos que ya no están presentes. “La hacemos todos los años en conmemoración de la muerte de Carla, ocurrida un 12 de junio”, contó Claudio Milens, padre de Carla, una de las víctimas de la inseguridad.

A la celebración no solo asistieron decenas de personas, incluyendo familiares y amigos de todos aquellos que perdieron la vida tras un hecho de inseguridad, sino que se hizo presente el intendente Nicolás Ducoté. “Fue algo muy lindo, colocamos 20 placas más, lamentablemente. Hablamos también del Consejo Asesor de Víctimas, que también ha pasado por la aprobación del HCD” explicó Milens a Diario Resumen. Además, contó que se realizó un enorme rosario de globos con helio, que además portaba una cruz: “pensamos que sería un lindo regalo a la memoria de nuestros hijos, porque el rosario estaba siendo llevado hacia el cielo, para nuestros hijos. Fue algo muy lindo y emotivo”.

Por otro lado, además de la conmemoración de víctimas, la jornada tuvo su tinte solidario y todos aquellos que asistieron colaboraron con distintos elementos que fueron donados ayer a la familia de la pequeña de 3 años que falleció el sábado, tras el incendio de su vivienda en la localidad de Villa Rosa. “Hacemos ayuda social, entonces decidimos juntar ropa y utensilios para la casa. Todo lo que la gente quiera donar, es bienvenido. Incluso aquello que crean que no sirva, nosotros podemos restaurarlo como camas, mesas, sillas. Llevamos un televisor, una cama y ropa de abrigo entre otras cosas”, dijo Milens.

“Es el único monumento a nivel provincial y nacional que está habilitado por el Consejo que permite a los familiares colocar una placa conmemorando a su ser querido.”, aseveró. Por último, Claudio explicó que la justicia parece no avanzar en muchos casos de inseguridad. “En el año 2008 había 14 mil víctimas, en 2013, 26 mil y hoy son 30 mil. La mayoría son causas sin resolver, quedan inconclusos porque la justicia no actúa y no presta su servicio de investigación”, finalizó.