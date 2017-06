Una vela ocasionó un incendio en una casa de Villa Rosa que estaba sin luz

Hacía cuatro días que Karina y su familia se encontraban sin suministro de energía eléctrica. Las llamas acabaron por completo con su hogar.

El dicho habla de “tragedias con suerte”, y en este caso se refleja en las palabras de Karina, una vecina del barrio Luchetti de Villa Rosa, que a pesar de su situación por la que está pasando, se alegra de poder confirmar que nadie de su familia salió herido. Y es que en la madrugada del pasado jueves, un contexto que se ha vuelto moneda como el no tener electricidad, ocasionó un trágico hecho en su hogar de la calle Godoy Cruz al 700.

La mujer fue víctima de un accidente que acabó con su vivienda. Por la falta de energía eléctrica desde hacía cuatro días, Karina utilizaba velas. Por desgracia para ella y sus dos hijos (un nene de 7 años y una beba de 6 meses), una de las velas que estaba sobre el televisor, terminó ocasionando un incendio que se volvió incontrolable.

“Me desperté, vi que se estaba prendiendo fuego la tele, me levanté y mi primera reacción fue agarrar a mis hijos. Salí corriendo para la pieza y no pasaron cinco segundos antes de que explote todo. Fui a donde estaba mi mamá para avisarle, y cuando volví ya no quedaba nada”, relató Karina.

Asimismo, señaló: “Cuando regresamos queríamos intentarlo apagar con mi mamá, pero no teníamos luz y por ende no teníamos agua, así que tuvimos que mirar de afuera como se prendía fuego la casa sin poder hacer nada”.

Como si fuera poco, vecinos que vivieron el incendio que tuvo lugar alrededor de las 3.30 de la mañana, aseguraron que los Bomberos que se presentaron en el lugar, debieron tomar un camino alternativo para llegar al lugar, ya que un montículo de tierra en el medio de la calle hizo imposible el paso, demorando de esa manera importantes minutos para el arribo.

Quienes tengan ánimos de contribuir con la familia de la joven de 26 años y sus hijos, pueden comunicarse a través del 011-15-25687181, o bien, acercarse al barrio Luchetti de Villa Rosa, en la calle Godoy Cruz 729.

Foto: Captura de ideo – Sergio Varela