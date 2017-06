Protesta de trabajadores en Ovoprot y Dulcypas

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha cesado las actividades en ambas empresas. En Dulcypas, continúa el paro.

En el transcurso de la semana, específicamente el miércoles, empleados de la empresa Ovoprot realizaron un cese de actividades debido al retraso del pago del sueldo a sus empleados. Si bien, tal y como explicó Daniel Leo, directivo del sindicato STIA, el retraso fue de pocos días, la situación del país es crítica y los trabajadores esperan el día de cobrar. “La gente no llega a fin de mes, y esperan percibir su sueldo. No estuvo el pago, no dieron aviso. En Ovoprot son 80 trabajadores los que fueron afectados, mientras que en Dulcypas son 35”, explicó.

“Uno de los mayores problemas fue la falta de comunicación con la empresa, con sus autoridades. En Ovoprot, a media mañana se hizo presente uno de los dueños y manifestó la situación económica que está atravesando la empresa, refiriendo a que se le hace difícil cumplir con el pago de los sueldos. Sin embargo, a partir del jueves se normalizó porque comenzaron a percibir los sueldos”, contó a Diario Resumen Daniel Leo. Además, explicó que la exigencia de los trabajadores constaba de un aviso previo “por respeto a ellos y los delegados” respecto de las medidas que tomaría la empresa con los jornales y por cuánto tiempo.

En el caso de Dulcypas, según relató el referente de STIA, las autoridades no se acercaron a esclarecer la situación con sus trabajadores, por lo cual cada vez se agrava aún más. “Desde el miércoles en esta empresa nos pusimos al frente del conflicto, con un cese de actividades al igual que en la otra empresa”, contó. Además, agregó que durante el mediodía del viernes existió una reunión con el Ministerio de Trabajo, por lo cual luego realizarían una asamblea pública para consensuar las medidas a tomar.