“La Comunidad”: una investigación sobre la muerte de pacientes en San Camilo

La idea del libro comenzó con la investigación a Alejandro Merenzon, en 2008, por internaciones contra la voluntad de los pacientes. Así, llegó a relatos de ex pacientes de la granja de rehabilitación de adictos.

El fallecimiento de Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años, ocurrido el 14 de junio de 2013 en una granja de rehabilitación de la Fundación San Camilo, ubicada en la localidad de Presidente Derqui, ha comenzado su curso dentro de la justicia tras haber sido relatado, junto a las muertes de Felipe Mariñasky (fallecido el 4 de junio de 2013, en el Hospital Evita tras un mes en coma y 10 años de internación en San Camilo) y la de Matías Lamorte (fallecido en 2015, con causa abierta en la UFI Nº 3 de Pilar), en el libro “La Comunidad”, del periodista Pablo Galfre.

A la imputación de Sergio Rey (director médico de la fundación), se suma la de Alejandro Jacinto (ex director terapéutico de San Camilo, actual de San Antonio) por la causa caratulada como homicidio culposo del joven mendocino, que falleció en una “celda de contención” en la clínica de adicciones, según el relato de Galfre.

El 6 de junio, abogados de la familia de Rojas solicitaron al titular de la UFI Nº 4 de Pilar, Jorge Nocheti que, por medio del Juzgado de Garantías Nº 6, se procediera a la imputación y detención de Martín Iribarne y Victoria Bonorino (directores y dueños del establecimiento), quienes hace más de un mes no eran encontrados por la justicia para ser notificados de la causa. “En el día de hoy estarán efectivamente imputados Iribarne y Bonorino, si le hacen caso al pedido del fiscal que les ha solicitado que se aproximen a la fiscalía, ya que hace más de un mes que no los pueden localizar. No estaban prófugos ni se habían escapado pero si se solicitaban los envíos de oficios a su hogar y la fundación pero por alguna razón, jamás pudieron ser notificados”, explicó a Diario Resumen Pablo Galfre, autor del libro.

Asimismo, Galfre contó que Miriam, madre del joven, está “contenta de que esté pasando esto” y que “le resulta increíble” que la justicia esté actuando cuatro años después. “No creo en la prisión preventiva, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo considero que son culpables a partir de la investigación que hice. Son personas violentas y de armas tomar, pero espero que dejen investigar a la justicia que hace cuatro años esperamos que esto ocurra”, aseguró. Según el autor, ahora falta la imputación de Ángel Suñez (alias ‘Pipi’) que sería el que encerró a Saulo en la celda y quien “presuntamente le pegó”.

“La gran parte de las comunidades terapéuticas están en Pilar y he visto una gran preocupación en Daniel Agostino en la temática y en no tener que depender de la Provincia para la inspección de estos lugares”, finalizó Pablo Galfre.