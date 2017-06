Klages: “Randazzo es más candidato que nunca”

Desde el randazzismo local brindan su apoyo al ex ministro del Interior y Transporte, y esperan una reflexión para que se puedan llevar adelante las PASO y la gente decida a su candidato.

“Quieren sacarlo de la cancha”, fueron las palabras del ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, uno de los promotores de la candidatura de Florencio Randazzo, luego de reunirse con el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quien le manifestó que por “orden de Cristina” no le iban a habilitar la competencia en las PASO al ex ministro del Interior y Transporte.

Los cruces no tardaron en desatarse, y hubo golpes duros bajo la idea de proscripción, como el del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien aseguró: “No queremos que Cristina se ponga a discutir con su empleado”.

Ante estos dichos, también hubo respuesta randazzista, por ejemplo en la voz del diputado bonaerense Fernando “Chino” Navarro, quien cuestionó al Jefe Comunal de Avellaneda, y lo acusó de apelar a conceptos “despectivos, soberbios y elitistas”.

Más candidato que nunca

A nivel local, el apoyo hacia el ex ministro parece fortalecerse y afianzarse más allá de cualquier crítica.

Respecto a los cruces, el dirigente Tiago Klages, uno de los promotores de la mesa randazzista en Pilar, señaló: “Claramente hay una actitud de querer proscribir a Florencio Randazzo de las PASO, pero el apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, hizo declaraciones en las que dijo que no hay ningún impedimento para que el ex ministro pueda participar de las primarias ya que cuenta con los avales necesarios que marca la ley, así que es una decisión política que nace del Frente Para la Victoria, de querer dejar de lado a un compañero que quiere encabezar parte del recambio generacional que el peronismo se merece en esta nueva etapa”.

En tanto, no ocultó su sorpresa al expresar que no esperaba encontrarse con tal situación. “Sorprende porque uno de los argumentos que utilizan es el de generar unidad, y todo el randazzismo está convencido de que la unidad no está en duda, lo que nosotros no compartimos es que una lista se arme entre cuatro dirigentes, y que un grupo de trasnochados quiera salir a embarrar la cancha -acusó-. Nosotros queremos ser parte de las PASO, competir dentro del espacio, y que la gente elija quien quiere que los represente en octubre, y no que sea un grupo de dirigentes que sólo van a defender sus intereses”, indicó Klages.

Asimismo, añadió que “cuestionan a Randazzo como funcional al macrismo, pero con esta decisión que están tomando, quien está siendo funcional a Macri son los dirigentes del FPV que no dejan competir a Randazzo en las primarias. Nosotros proponemos ir a las PASO en agosto y competir en octubre con el candidato que la gente elija, ya sea Florencio Randazzo, Cristina o quien surja”.

“En las últimas horas, Florencio hizo declaraciones sobre que hoy es más candidato que nunca. Lo vamos a acompañar en el NH, en lo que va a ser la presentación de la lista, el color y el número de lista, así que estamos con más convencimiento que nunca de querer participar en las elecciones, y esperemos que parte de la dirigencia que hoy no quiere que Randazzo compita reflexione, y le dé a la gente la posibilidad de elegir al candidato”, esgrimió.

La unidad

En relación a la tan mencionada unidad, Klages sostuvo que “esto no hace más que generar rispideces innecesarias. Creemos que Florencio tiene muy claro cuál es el objetivo, que es ponerle un freno a Cambiemos en el Congreso, contra la segunda parte de un ajuste brutal que se viene en caso de que Cambiemos gane las elecciones, y va a repercutir en todos los ciudadanos. Tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias, y saber que más allá de las aspiraciones de cada uno, está en juego la olla de todos los argentinos”.