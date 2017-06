Los afiliados de PAMI derquinos, sin médico

Hace al menos un mes dejó de concurrir el profesional designado a los Consultorios Comunitarios. Desde la obra social les recomiendan ir a atenderse a otro lado.

En Presidente Derqui los afiliados al PAMI quedaron sin médico que los atienda, y deben trasladarse hasta Pilar centro para recibir atención. Hace al menos un mes se encuentran en esta situación, y desde la obra social no les saben decir a los afiliados cuando se solucionará el problema, y les recomiendan atenderse en otro lado.

Así lo manifestó Ramona Gauna, vecina derquina y afiliada a la obra social de los jubilados, quien salió a denunciar la situación en reclamo de que haya un nuevo médico en la localidad. “No hay médicos” afirmó Gauna, en diálogo con Resumen. “El médico, Juan Manuel Erea, venía muy poco, tenía que venir dos veces por semana pero a veces venía una vez al mes”.

El médico atendía en los Consultorios Comunitarios hacía al menos medio año, pero hace más de un mes dejó de concurrir al lugar, en un contexto en que los profesionales de la salud denuncian a la obra social por precariedad en las contrataciones.

“En PAMI me dijeron que están buscando otro médico, pero que por ahora vayamos a otro lado” contó Gauna. “Reclamo por todos los afiliados. Pedimos por favor que nos consigan un médico. Hay mucha gente discapacitada, en silla de ruedas, que no se puede trasladar. Nos dicen que no saben cuándo va a venir otro médico, esto es una irresponsabilidad de PAMI” añadió la mujer.

En su caso particular, esta semana venció la receta que debía tener firmada y sellada para conseguir sus medicamentos con el descuento correspondiente, “a mediados de abril dejé la receta y no la recuperé nunca más, no vino más” dijo. Como consecuencia, debió comprar los remedios en forma particular, sin descuentos, situación en la que se encuentran también otros afiliados que por el momento no pueden recibir atención en Derqui.

Malos tratos. Por otro lado, Gauna contó que tanto el último médico como el anterior tenían maneras “agresivas”. “Se sentaba, pero nunca dirigía la palabra, y cuando lo hacía era en forma agresiva, cuestionando para qué queremos los medicamentos” afirmó.