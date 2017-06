Campagnoli respondió: “si D’Onofrio tiene cosas que decir, que las diga en la Justicia”

La funcionaria contestó al senador, quien la señaló como fuente de una supuesta operación de prensa contra el FR. “Nadie de nuestra fuerza salió a hablar de Alan Álvarez” aseguró.

La disputa entre Sergio Massa y Elisa Carrió echó raíces en Pilar e implicó a sus referentes locales, a partir de las declaraciones de un albañil derquino, Samuel Paz, de que le habían ofrecido 1.500 pesos para denunciar a la líder de la Coalición Cívica, en una causa por enriquecimiento ilícito. Paz había señalado a otro derquino, Alan González, como la persona que le había dado dicho dinero. Pero la trama de acusaciones se embarró aún más cuando un periodista de Canal 26 cambió el nombre por el de Alan Álvarez, consejero escolar del Frente Renovador. Jorge D’Onofrio, titular de la bancada massista en el Senado provincial, organizó una conferencia de prensa en la que acusó a Elisa Carrió, Marcela Campagnoli y Pablo Oliveto de haberle aportado ese dato al periodista.

La secretaria de Educación y referente local de Carrió, Marcela Campagnoli, salió a desmentir los dichos de D’Onofrio. “Es importante que este barullo que genera el Frente Renovador no nos tape lo real, que es que hubo una falsa denuncia, que se le pagó a alguien para que denunciara a Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito” empezó, en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

“Ese albañil, cuando concurre tras ser citado varias veces a la sede judicial, dice que a él le pagó un tan Alan González, un hombre peruano de Derqui. El viernes Elisa Carrió dice en un twit que sería un tal Alan de Derqui el que habría pagado. Me llama ese día un funcionario y me pregunta si creo que sería Alan Álvarez, y le digo que no creo, que para mí no tiene el perfil de alguien que se preste a ese tipo de maniobras. Después veo un twit de Luis Gasulla, que habla del consejero escolar Alan Álvarez. Y después me entero que D’Onofrio hace una conferencia de prensa por eso el lunes” prosiguió la funcionaria, y aseguró: “jamás lo metí a Alan Álvarez, Elisa Carrió tampoco. Nunca hablé con Luis Gasulla, lo habré cruzado en algún programa, pero hablé por primera vez el otro día, cuando pedí su teléfono para aclarar esto. Tengo el audio donde me dice que D’Onofrio es un mentiroso, que jamás le dije nada yo, ni Carrió, ni Oliveto, que se fue el fin de semana a Derqui, y que el policía que custodia la casa del albañil le dijo que era un tal Alan González, un peruano vinculado al Frente Renovador”.

“En ningún momento nadie de nuestra fuerza salió a hablar de Alan Álvarez. Evidentemente desde el Frente Renovador quieren hacer ruido para tapar la falsa denuncia. El año pasado gente que estuvo en el despacho de D’Onofrio me dijo que habían escuchado que iban a empezar causas contra mí para pegarle por elevación a Carrió. No le di entidad porque no me gusta guiarme por rumores. Si tienen problemas de listas entre ellos, yo no tengo nada que ver” añadió Campagnoli.

El lunes, Jorge D’Onofrio organizó una conferencia de prensa para repudiar la vinculación de Alan Álvarez, consejero escolar del Frente Renovador, con la persona que habría pagado al albañil derquino para que denunciara a Carrió. “Hubo una operación de prensa del periodista Luis Gasulla, que en una supuesta investigación identificó a Alan Álvarez como el instigador para que Paz haga la denuncia falsa” había dicho D’Onofrio, que señaló como fuentes de dicho periodista a Carrió, Campagnoli y Pablo Oliveto. En la conferencia, el senador incluso señaló tener “muchas cosas para decir del matrimonio Campagnoli-Iglesias (Guillermo, secretario de Obras Públicas)”, tras aclarar que no le atribuía la maniobra al Intendente.

“Si D’Onofrio tiene cosas que decir, que las diga en la Justicia como corresponde” manifestó Campagnoli, al tiempo que negó tajantemente haber hablado alguna vez con Gasulla previo a este conflicto. “Me duele que un senador provincial utilice mentiras para hacer barullo y así tapar hechos que fueron ciertos” añadió la funcionaria y finalizó: “se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, pagan 1500 pesos para que digan cosas que no son”.

Entrega de mobiliario en escuelas

La secretaría de Educación informó que, junto al Consejo Escolar, se entregaron 412 sillas y 96 mesas a 16 establecimientos del partido en sus tres niveles durante el mes de mayo, por medio de la inversión del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). Por otro lado se entregaron equipos de juegos inclusivos a tres escuelas especiales.