Centro de Salud de Los Cachorros: Desde Salud respondieron que “se agregaron prestaciones médicas”

La Unión Vecinal de Los Cachorros protagonizó una serie de protestas las últimas semanas. Desde el Municipio temen que dejen de llegar donaciones por la medida.

El Centro de Salud de Los Cachorros, en Del Viso, fue eje de discordia en las últimas semanas. Desde la Unión Vecinal encabezaron una serie de medidas, como una volanteada en la puerta del country Highland Park y una junta de firmas frente a la salita, para reclamar que se devuelvan prestaciones que dejaron de funcionar, y que se realicen las obras de ampliación que la sala ganó el año pasado por el Presupuesto Participativo.

La directora de Atención Primaria, Sandra Baroni, salió a responder los reclamos: “cuando llegamos el centro de salud estaba destruido, con goteras, hongos. Se reestructuró a nuevo y se amplió” dijo, en diálogo con Resumen.

Los vecinos manifestaron su descontento por los dichos de Baroni acerca de la presencia de médicos de guardia 24 horas. Pero, afirmó la funcionaria, “nosotros nunca dijimos que hay médicos 24 horas, no lo hay. Lo que tiene el centro de salud es enfermería 24 horas”.

Asimismo, Baroni enfatizó que “se agregaron prestaciones médicas”: dos médicos generalistas, una pediatra y uno clínico, que se suma a los servicios de ginecología, obstetricia, psicología y trabajo social. “Mi promesa con los vecinos fue sumar horas médicas y cumplimos” dijo.

“El reclamo por la falta de médicos era genuino y lo solucionamos. Ahora son pocas personas que siguen insistiendo, y conmigo siempre tuvieron las puertas abiertas. Me sorprende, porque la gente está conforme. Tenemos que perder energía en esto, que paren frente al centro y obliguen a la gente a firmar no sé qué, el equipo de salud está cansado de esto, es innecesario teniendo ya todo solucionado” expresó Baroni. “Es un centro de salud chico, para las primeras prestaciones de atención primaria, no se puede equipar a todos como mini hospitales”, añadió.

Uno de los reclamos era la quita del sillón odontológico que, según Baroni, estaba en malas condiciones y “no se usaba”, pero se tiene donado un sillón nuevo para colocar cuando se amplíe el centro. Mientras, se reforzó la atención odontológica en San Cayetano.

Por otro lado, Baroni hizo referencia a las donaciones del Highland Park para la sala, como un desfibrilador, que se consiguieron durante esta gestión. “Pero empezaron a movilizarse, con panfletos en la puerta del Highland, y creo que ya no vamos a poder contar con sus donaciones, lo cual es lamentable, porque era un recurso importante que teníamos”, subrayó.