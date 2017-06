La Depo ilusionada con la cima

El plantel de Carames se adjudicó el duelo contra San Cirano por 23-20. Se ubica tercero en la tabla a tan solo una unidad de la punta. En la C, St Brendan’s se sigue arrimando a los primeros.

Este fin de semana, se jugó la octava fecha del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

En la B, Deportiva Francesa se alzó con la victoria una vez más ante San Cirano como visitante y por 23-20, que lo posiciona tercero en la tabla a tan solo un punto de Liceo Naval.

No fue el mejor de la temporada para la Depo, pero si el favorito de la gente que no llegó a aburrirse jamás del reñido score. De esta manera, la ilusión sigue intacta para los dirigidos por Sebastián Carames en la lucha por el liderazgo.

Por otra parte, San Patricio cayó con el actual puntero, Olivos, por 29 a 22 a pesar de haber disputado un partido sumamente parejo. Siguiente, en la A, Mariano Moreno jugó como tal -uno de los equipos imparables de este año- y derrotó en su casa al elenco de Champagnat por 43 a 37 y estiró su ventaja en la punta del cuadro. El elenco sigue sin poder encontrar su primera victoria del año y se mantiene en el fondo de la tabla con tan solo 5 puntos.

St Brendan’s lo hizo

El verde también jugó fuera de casa y ese no fue impedimento para sumar un triunfo en su camino dentro de la Primera C. Los ex Almirante Irizar le ganaron a La Salle, los últimos del torneo, por 43 a 22. Los puntos fueron extremadamente valiosos, ya que los llevaron a ocupar el quinto puesto del certamen con 25 unidades (a cuatro del líder, Liceo Militar).

Top 12

Los elencos del Top 12 jugaron la quinta fecha del campeonato. El partido más atractivo de la fecha iba a ser el de Alumni y CUBA por las condiciones en que llegaron los rivales y fue el puntero el que volvió a ganar. El líder del Top 12 derrotó a los pilarenses por 34-18 y sumó su quinto triunfo consecutivo para continuar como único rey de la tabla.

El verdugo de Belgrano Athletic volvió a atacar. El Marrón visitó a su eterno rival, SIC, en el duelo del sábado por la tarde y lamentablemente, esta vez tampoco se dio la chance de revertir la historia, cayendo 38-21.

Finalmente en Segunda, Hebraica derrotó 17-10 en su estadía a Ezeiza, mientras que Los Pinos, cayó por un ajustado 24-22 con San Miguel.