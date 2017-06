85 razones para querer a Sportivo Pilar

El club cumplió su octogésimo quinto aniversario y los festejó a lo grande. Más de 500 personas asistieron y disfrutaron de la celebración que se llevó a cabo este domingo, e la casa del Rojo de la Avenida.

La cancha de básquet repleta de mesas y sillas, globos por doquier, decoración en rojo y blanco, y una multitud de gente esperando por festejar el apreciado aniversario del Club Sportivo Pilar.

Este domingo, alrededor de las 13.30, el edificio ubicado en Tomás Márquez se pobló de invitados que se acercaron a celebrar los 85 años de vida del Rojo de la Avenida.

Entre charlas, risas y reencuentros, más de 500 personas se deleitaron con el buffet “sportivo” y disfrutaron de una fiesta de primer nivel. En la misma se proyectó un emotivo video en el cual se vieron las diferentes actividades que realiza la entidad y las que se están por sumar.

Al almuerzo asistieron figuras reconocidas de Pilar, empezando por los presidentes de otros clubes, los cuales se sentaron en la mesa principal junto a los cinco representantes de la actual Comisión Normalizadora, como así también, personalidades del ámbito político.

“Cuando se trata de festejos no existe la rivalidad con ningún club”, dijo Guillermina Frascinelli, actual presidente del club, en diálogo con ‘Peor es Nada’ (FM del Sol 91.5). “Fue importante para nosotros tenerlos ahí, tal como nosotros nos presentamos en los actos de otros clubes. Fue un gesto muy lindo”, aseguró.

Con motivo de agasajar a todos los presentes, se realizaron sorteos, entrega de premios que fueron donados por los diferentes sponsors que fue sumando el club a través de los años. Mientras tanto, los invitados fueron atendidos por los chicos de la Sub 17 de básquet, quienes se habían ofrecido como “mozos”.

Aprovechando la ocasión especial, la entidad deportiva reconoció a los ex presidentes del club como así también, a varios docentes que siguen marcando el constante crecimiento de Sportivo.

Por último, la titular de la CR, nos detalló los proyectos que tienen en mente. La idea es poder agrandar el establecimiento, un trabajo que esperan poder completar para el 2020.

“Soñar en grande no cuesta nada”, dijo Guillermina entre risas. “Queremos agrandar y sumar más cosas al club que nos vio crecer. Obviamente para ello se requiere dinero y espacio que nosotros no tenemos. Sin embargo no tenemos ninguna duda de que algún día vamos a poder logarlo”, aseguró.

El acto cerró con el corte de torta y la palabra emotiva de todos los integrantes de la comisión. “Fue muchísima la gente que se acercó a disfrutar este día con nosotros. Nosotros queremos devolverle el alma a Sportivo Pilar, y lo estamos logrando”, concluyó Frascinelli.