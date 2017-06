Los primeros testigos confirmaron que Claudia Schaefer sufría violencia de género

A pesar de los intentos de desacreditar a la víctima mostrándola como “mujer infiel”, los testigos confirmaron que Farré era violento con su mujer e incluso su empleada. “Era un misógino”, dijo un testigo.

El miércoles, durante la tercera jornada del juicio oral contra Fernando Farré por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, los testigos comenzaron a contar detalles de la relación entre la pareja que, efectivamente, dejaron en evidencia el maltrato que existía hacia Claudia.

Sandra, la hermana de la víctima, contó entre lágrimas la situación que su hermana vivía a diario junto a Fernando Farré. “Era un una relación muy violenta y con muy malos tratos. Yo le dije que la situación había llegado al límite, que los iba a matar a todos” expresó Sandra Schaefer. Además, afirmó que a Farré “no le importaba” maltratar a su hermana frente a ella y que “Farré era una persona soberbia y arrogante”. Durante su testimonio, el momento más desgarrador fue cuando recordó cómo debió explicarles a sus sobrinos lo que había ocurrido.

Por otro lado, Gabriel Calfat, vecino del piso superior en donde vivía la pareja junto a sus hijos, un edificio ubicado en avenida del Libertador 1750, declaró que “era un misógino. No era bueno el trato que tenía con las mujeres. A empleadas domésticas las tenía sometidas” y, ante la consulta de las fiscales Carolina Carballido Calatayud y Laura Zyseskind, afirmó que en diversas ocasiones había visto a Claudia con golpes en el rostro. “Yo le aconsejé que se separara, que se divorciara. Ella me dijo que tenía mucho miedo, miedo de que la matara”, confirmó. Más tarde, explicó que podían escucharse los gritos que provenían del departamento del matrimonio y que resultaba “realmente desagradable”.

José Cárdenas, abogado que asistió a la víctima, superior de Carlos Quino el letrado que la acompañó al country, no solo en el juicio de divorcio y la obtención del recurso de exclusión del departamento aseveró que “Farré la descalificaba y tenía malos tratos con frecuencia, le decía que no servía para nada”. Acto seguido, explicó que él acompañó a Schaefer a radicar la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (ODV) de la Corte Suprema de Justicia. En relación a esta denuncia, prestó declaraciones la psicóloga que entrevistó a Claudia, Verónica Auman, especialista en violencia familiar y de género, quien expresó que Schaefer repetía que “la denuncia podía aumentar las reacciones de farré” y que “al finalizar, teníamos (ella y su equipo de profesionales) claro que había cosas que no había podido o querido contar”.

Por último, dieron su testimonio Horacio Maulin, el encargado del edificio y aseguró que vio a Schaefer llorar en varias oportunidades y Vilma Villegas, la ex empelada doméstica, quien trabajó diez años en la casa y cuya relación laboral terminó mal por un episodio de maltrato y violencia. Villegas relató dos episodios, uno de los cuales ocurrió tres meses antes del femicidio de Claudia Schaefer: Farré la acusó de “cómplice” en el divorcio mientras la perseguía por la vivienda. Tras lo ocurrido, la empleada dej`´o de asistir al trabajo e inició un juicio laboral contra el empresario.

El debate pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9 de la mañana, cuando se reanudarán las declaraciones de los testigos.

La defensa de Farré

Adrian Tenca presentó dos conversaciones de WhatsApp durante las declaraciones de dos amigos de Claudia: Pablo y Liliana. Ambas conversaciones buscaban acusar a la víctima de haberle sido infiel a su esposo, sin embargo, los testigos negaron que Claudia hubiese engañado a su marido puesto que ya estaban separados.

Para la defensa de Farré, este es el primer capítulo de “la historia oculta” que perturbó la mente del acusado y lo llevó a asesinar a su esposa, de este modo, desacreditando a la víctima, buscan atenuar la pena y conseguir emoción violenta.