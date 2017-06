La Peña Bernardo Romeo solidaria con una chica que necesita audífonos

Los costos son elevados y no estaba recibiendo ayuda. La noticia llegó a la entidad debido a que la joven es una fuerte seguidora del Cuervo, por lo que comenzaron a realizar rifas para recaudar fondos.

No es la primera vez que se ve a la Peña “Bernardo Romeo” de Pilar involucrada en una causa solidaria.

Además de colaborar con la colecta de libros para la biblioteca local, la entidad local del Club San Lorenzo ayudó a Astrid Guliga, una delvisense fanática del Cuervo que necesita audífonos e implante para poder escuchar.

Astrid nació prematura y tuvo una infección interhospitalaria que desencadenó en una meningitis, la cual le trajo varias secuelas: ente ellas la perdida de la audición. Hoy, con 29 años, necesita un audífono y un implante nuevo, sin embargo la situación le es bastante compleja.

“El programa Incluir Salud de la provincia de Buenos Aires (ex Profe) no se lo cubre y no le da respuesta”, cuentan los integrantes de la Peña. Al conocer la noticia y saber que Astrid era una más de la familia del club de Boedo, la entidad pilarense no dudo en actuar.

De esta manera, los Cuervos de Pilar se solidarizaron, realizando una rifa para recaudar fondos y colaborar con la rehabilitación auditiva que Guliga necesita.

Finalmente, Noelia Walter, presidenta de la Peña, junto al vocal Antonio Guerra y a Ariel Romeo, vocal y cuervo referente de Del Viso, hicieron entrega del dinero recaudado a Astrid y su mamá.