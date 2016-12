Advierten por el nivel de nitrato en el agua de pozo

El principal problema sería la posible contaminación de las perforaciones con contenido de los pozos ciegos.

Luego del estudio realizado por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) que revela que Pilar es uno de los 31 municipios bonaerenses que superan la cantidad aconsejable de arsénico en el agua, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, distintas voces salieron a decir que, si de problemas en este fluído que consumen los pilarenses se trata, el mayor flagelo no sería el arsénico sino la posible contaminación de las napas derivada de los pozos ciegos en las zonas que no hay cloacas.

“Hoy los acuíferos están muy comprometidos porque las perforaciones (de pozos ciegos) no se han ido haciendo como corresponden” advirtió el ambientalista y ex funcionario Oscar Salom. “El agua que está en el acuífero pampeano está prácticamente contaminada producto de los pozos ciegos, por no haber cloacas. Esto genera altos niveles de nitrato” añadió, en diálogo con Resumen.

“Estamos trabajando para realizar el año que viene un muestreo y mapeo para medir los distintos niveles de los componentes del agua en el partido, ver cómo están las distintas zonas” adelantó Salom. El ex titular de Medio Ambiente del zuccarismo se propone realizar el año que viene una investigación en torno al agua que abarque todo el distrito, con acompañamiento de instituciones académicas, como la Universidad de La Plata.

El problema principal sería el del nitrato presente en las perforaciones, producto de la posible contaminación con pozos ciegos, lo cual puede producir distintas enfermedades, sobre todo en niños y bebés, como metahemoglobinemia.

“El recurso del agua en Pilar está siendo sobreexplotado, y esto tiende a modificar no solo los niveles de agua sino también su calidad. Por eso estos estudios deben tener una permanencia en el tiempo” dijo Salom.

En los últimos días, la cuestión del agua pasó a primer plano a raíz del estudio realizado por el IECS que relevó que 1 de 10 argentinos vive en zonas con el agua comprometida por el nivel de arsénico, y entre los municipios señalados se encuentra Pilar.

Sin embargo, esto depende de los parámetros utilizados. Si se toma la referencia de la Organización Mundial de la Salud, que pone como tope máximo 0,01 miligramos de arsénico por litro de agua, el nivel se excedería, no así si se toma el parámetro del código alimentario argentino, cuyo máximo es de 0,05 miligramos por litro. “Pilar no presenta valores altamente complicados, se está en un límite” señaló Salom.

