Zúccaro y Molina brindaron con Cariglino, Ishii y Rico

Según una nota publicada por “La Política On Line”, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; el ex mandamás de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino; el ex jefe comunal de Pilar, Humberto Zúccaro; y el ex alcalde de San Miguel, el “carapintada” Aldo Rico, se juntaron para la foto en un brindis de fin de año y admitieron que trabajan en un esquema para colaborar con la “gobernabilidad” del macrismo. Detrás de ese acuerdo –supo LPO- está también la figura del ex presidente Eduardo Duhalde, que siempre tuvo a esos dirigentes como hombres de su máxima confianza. Junto a estos ex “barones del Conurbano”, también estuvo José Molina.

Una fuente del peronismo bonaerense explicó en off a LPO que Duhalde, Cariglino, Ishii, Zúccaro y también el mandamás de Ezeiza, Alejandro Granados -quien se ausentó para la última foto- trabajarán en la lista Unión Celeste y Blanco del ex partido de Francisco De Narváez, una suerte de colectora que jugará para la gobernadora María Eugenia Vidal. A ellos decidió sumarse la figura estelar de Rico, que posa en la foto junto a su esposa de vestido colorido, quien ya generó polémica por trabajar en el municipio de José C. Paz e hizo estallar las redes sociales en sus últimas apariciones públicas. La idea es que conformen aquella famosa “cuarta lista” que el macrismo no pudo lograr negociar con Florencio Randazzo y los intendentes del grupo Esmeralda, que hoy se encuentran más cerca de Cristina Kirchner y jugarían en ese espacio.

Buscan colaborar con Vidal desde sus propios distritos, en los que consideran tener poder aunque hayan perdido las intendencias. Pregonan la ‘unidad’ pero su función será dividir más al peronismo siendo funcionales a la ‘gobernabilidad’ de Cambiemos

“Duhalde no conduce el espacio pero participa, son todos pares y no hay conducción clara hasta ahora porque todos están fuera de los esquemas de poder”, confiaron a La Política On Line. En teoría, el trabajo de estos dirigentes será que funcionen como una “ambulancia” de peronistas sueltos, que aglutine a aquellos disconformes con la variedad de líneas que surgen por estos días. Ahí aparece Rico, queriendo ingresar al grupo de los díscolos para colaborar en que se parta el electorado del peronismo y ser funcionales a Cambiemos. El famoso “divide y reinarás” que busca llevar a cabo el oficialismo en su estrategia para ganar en la Provincia. Hay un detalle: desde el entorno de estos dirigentes admiten que quien los convocó fue Cariglino. El ex intendente de Malvinas hoy trabaja como asesor del ministerio de Gobierno bonaerense que comanda Federico Salvai, el hombre de máxima confianza de la gobernadora.

Sin embargo, según publicó Clarín, en La Plata, aunque asumen a Cariglino como un operador del vidalismo, se esforzaron por despegar al gobierno de la figura de Rico. En rigor, el ex militar estuvo enfrentado con Joaquín De la Torre, intendente de ese distrito que tomó licencia para sumarse al gabinete de Vidal. “Se juntaron dirigentes que fueron intendentes al mismo tiempo y son amigos” contaron cerca de la Gobernación.

Hay, sin embargo, hojarasca detrás de esa foto festiva y amigable. Es la postal de un intento de armado que empuja Cariglino y cuenta, si, con el sponsoreo de la gobernación. Sencillo: el macrismo apuesta a la atomización del peronismo y gana, en teoría, con la aparición de otra oferta PJ.

Fotos: La Política On Line

