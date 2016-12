Trabajadora municipal afirma que la echaron por sus publicaciones en las redes sociales

Ducoté habría tildado a la mujer, Fernanda Ludueña, de “manzana podrida”. Hoy se movilizaron para reclamar su reincorporación. Trabajaba hace cinco años en la casa de abrigo.

Una trabajadora municipal, que se desempeñaba hace cinco años en la Casa de Abrigo municipal, acusó que fue echada esta semana por sus comentarios en las redes sociales, y pese al pedido de su jefa y compañeros para que sea reincorporada, el Gobierno se negó rotundamente y hasta la habría tildado de “manzana podrida”. Hoy referentes sociales se manifestaron frente al Palacio Municipal mientras se desarrollaba la sesión del Concejo Deliberante, en la que la mujer desafectada, Fernanda Ludueña, tomó la palabra y pidió por su reincorporación.

La movilización de la mañana sobre la calle Rivadavia, en las puertas de la municipalidad, contó con el apoyo de gran número de organizaciones sociales y políticas, que pidieron por la reincorporación de la trabajadora social, a quien le llegó el telegrama de despido este martes. “Fernanda Ludueña fue desvinculada de su puesto de trabajo en una burda operación que intentó jalonar el enorme trabajo que viene encabezando a diario con las Defensorías de Género” dijeron.

En el telegrama no se especificaba la causal de despido, pero según se manifestó, el motivo de la desvinculación no fue el desempeño en el trabajo de la mujer, sino publicaciones compartidas en el Facebook personal de Ludueña. Desde el gobierno se señaló que dichas publicaciones son acusaciones falsas que atacan la gestión. Se trata de reclamos o denuncias, por ejemplo por casos puntuales de violencia de género.

“Hay muchas falencias, pedimos recursos para darle a las mujeres que salen de su casa en una situación de violencia, solo con lo puesto” dijo Ludueña a Resumen. “Si había algo que no les agradaba me hubieran llamado a dialogar para aclarar lo que les molestaba. Pero de golpe me dejaron sin trabajo” añadió.

El expediente para concretar el despido fue realizado por el secretario de Hábitat y Desarrollo Humano, Fabián Ferraro, quien no quiso recibir a la mujer. Personal que trabaja con Ludueña sí pudo hablar con el Intendente, pero él dejó en claro que no recontrataría a Fernanda, y que el motivo de la desvinculación se debía a contenido en las redes sociales. “Mi jefa llorando le pidió a Ducoté que me recontraten, y él le dijo que soy una manzana podrida” contó Ludueña. “Esto es lo último que esperaba, es una pesadilla” añadió la mujer. “Quiero volver a la casa de abrigo, quiero mi trabajo, soy el sostén de mi familia”, apuntó.

Durante la sesión en el Concejo Deliberante, Fernanda hizo uso de la palabra, contó su situación, y recibió el apoyo de los concejales. También se presentó una carta solicitando su reincorporación y ser recibida por el Intendente. “Fuimos escuchados y me apoyaron de todos los bloques” dijo.

Ludueña, de 43 años, tiene trayectoria en la defensa de los derechos de mujeres y niños. Se desempeñaba en la Casa de Abrigo que alberga a mujeres víctimas de violencia de género en el distrito. Fue convocada a participar de la misma debido a su trabajo social, hace cinco años, desde su creación.

Por otro lado, es referente de la Defensoría de Género de Presidente Derqui, que brinda asistencia a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Además lleva adelante un centro comunitario, el Espacio Comunitario Encuentro, que ganó que se le provea un lugar para funcionar en el Presupuesto Participativo de Derqui este año. También, con su sueldo, impulsa un comedor al que asisten los chicos del barrio.

Entre las organizaciones que apoyaron hoy la movilización están las Defensorías de Género de varios distritos, y organizaciones como la Biblioteca de Manzanares y la Mutual Construyendo un Mundo Nuevo, Mumala Pilar, el Centro Comunitario Encuentro, Suteba Escobar, el MST y el Movimiento Evita, entre otros.

