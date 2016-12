La UOCRA Pilar acusa a Sudamericana de Aguas de ser “negreros y botones”

El recientemente ratificado titular del gremio, José Sánchez, salió fuerte al cruce de la empresa denunciando condiciones de trabajo insalubre.

Desde hace casi una semana que los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se están manifestando frente a las tres plantas que la empresa Sudamericana de Aguas tiene en Pilar. El motivo de la medida de fuerza, que hace el marco a las negociaciones que vienen teniendo lugar entre ambas partes, es que se les mejore las condiciones laborales a los empleados, que, según la UOCRA, son insalubres.

“Los derechos de los trabajadores no se negocian”, afirmó José Sánchez, titular de la UOCRA Pilar, en conversación con Resumen. “Si estos señores se creen que por estar trabajando con el poder político y que tienen muchos políticos con ellos van a venir a manosear a los compañeros, se están equivocando”, remarcó.

El titular gremial se mostró sumamente disconforme con el manejo que se está haciendo de los empleados por parte de Sudamericana y señaló que “todavía no se terminó la negociación”.

“Así como te lo digo, están tocando pitos por todos lados, porque aparte de ser negreros, son botones; buscan recursos por todos lados para no darle los derechos a los trabajadores”, esgrimió Sánchez. “Es más, después de que termine esto les voy a mandar a hacer una inspección de seguridad e higiene a nivel nacional, para que todos vean las condiciones en que se está trabajando en la planta, es trabajo insalubre y no se lo están reconociendo como tal a los trabajadores”, amplió.

En este sentido, el representante sindical manifestó que el objetivo de la negociación es que “se les pague la recategorización a los compañeros”, que se proporcionen baños químicos y que se respete un acuerdo por la comida al que se llegó hace siete años. Éste establecía que se le dé una cantidad de dinero a los trabajadores para el alimento de cada día. Actualmente se le están dando solamente 110 pesos por mes para este fin. “Queremos que regularicen todo eso, no es nada exagerado, le estamos pidiendo lo que corresponde”, indicó.

Peronismo en Pilar

José Sánchez también es un nombre que se menciona para tomar las riendas del Partido Justicialista pilarense, más ahora que tanto Humberto Zúccaro como José Molina dieron un paso al costado. Ante esta cuestión, el referente gremial confirmó su interés por seguir adelante con esta oportunidad, aunque reveló que necesita sí o sí el “ok” de su secretario general Gerardo Martínez.

“Mientras sea beneficioso para el pueblo pilarense y para los peronistas, ya lo he dicho en varias oportunidades, de Dios para abajo no le tengo miedo a nadie y si tengo que salir a competir, lo voy a hacer; sabemos que muchos están avanzando sobre eso, pero muchos de esos no tienen credibilidad”, sostuvo.

Y concluyó: “Hace años que no tenemos representación peronista en Pilar, nunca nos citaron a ninguno de los gremios y deberían tener la obligación de convocarnos, no solamente a los cercanos”.

Mandato renovado en la UOCRA Pilar

Con lista única, la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina conformó por primera vez su Comisión Directiva. Al frente de la misma estará José Sánchez, quien supo ser el delegado a cargo de la misma durante 16 años. Ahora cuenta con la ratificación del voto de los gremialistas.

“Para mí es un orgullo que los compañeros me hayan ratificado en el cargo”, declaró. “Tengo la intención de darle la oportunidad a muchos compañeros jóvenes y de traer profesionales para que den cursos de capacitación en todo orden, pensando a futuro”, adelantó.

