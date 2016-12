Rossi confirma su pase a Ford: “en TC voy a ser piloto para mí”

Matías ratificó el pase y respondió a las críticas por el cambio de marca hacia la nueva temporada de Turismo Carretera. “Están las dos posibilidades: lo pueden tomar bien o mal”, manifestó.

Comenzaron en forma de rumores, y terminaron tomando dimensión a medida que transcurría el tiempo. Hoy, Matías Rossi confirma todos esos murmullos que lo vinculaban a Ford, le hace frente a las acusaciones por ‘traición’ a su alejamiento de Chevrolet y asegura: “No hay un porqué. Yo no soy hincha de las marcas”, dijo en diálogo con Clarín.

“Cuando me pregunten el año que viene voy a decir que soy piloto Toyota, porque me contrataron de forma exclusiva para Súper TC2000 y Top Race, y en TC voy a ser piloto para mí. Corro con Ford porque hay que correr con algún auto”, manifestó.

“La verdad es que me genera un desafío. Podría haber sido otra marca, podría haber sido Dodge o Torino, pero dije Ford. No hay un porqué”, dice sobre un pase que sorprendió a los fanáticos. Sin embargo, este no fue su primer intento.

“Lo venía pensando. Lo había pedido en otra oportunidad y la categoría no me lo había dado. Y en esta oportunidad se dio todo, porque no solo dependía de la ACTC sino de que yo pudiera armarme el equipo como yo quería”, explicó.

El equipo del que habla es el que tendrá con asistencia del Donto Racing, donde Laureano Campanera, su propietario, aceptó cederle personal. “La gente que me va a atender técnicamente el auto es la misma y eso me da tranquilidad”, resaltó.

En cuanto a la adaptación al Ford, Rossi manifestó: “Va a costar. Yo no conozco Ford y el equipo técnico mío, tanto el chasista como el motorista, tampoco. Soy consciente de que va a haber un período de adaptación y estoy dispuesto a pagarlo. Hay muchos equipos y pilotos que vienen trabajando con la marca y nosotros vamos a ser nuevos en ese sentido. No me preocupa”.

“Yo lo veo competitivo al Ford. Llegué peleando con Werner palo y palo y eso demuestra la paridad de la categoría. Con este reglamento, el Ford puede pelear porque lo demostró Werner. Nosotros con el reglamento técnico que haya vamos a intentar andar bien“, sentenció.

La reacción de los fervientes seguidores de las dos marcas, es una de las incógnitas para el inicio de temporada el 19 de febrero.

“Están las dos posibilidades: lo puedan tomar bien o mal. Los respeto a los hinchas de Chevrolet y de Ford. Pero siempre digo lo mismo: si yo voy a una carrera y en el podio gritan “¡Viva Chevrolet!”, ¿cuál es mi mérito? Yo le doy mucho valor al que me sigue a mí, más allá de la marca. El que es hincha de Chevrolet, ¿qué problema hay? Ninguno, hay muchos pilotos corriendo. Lo mismo el de Ford. Y el que es mi hincha me va a seguir a mí, con lo que corra, porque es hincha del piloto”, concluyó.

