Massa celebró el nacimiento de “La Renovadora” ante más de 6 mil jóvenes

Sergio Massa festejó el nacimiento de un espacio nacional de jóvenes militantes para “empezar a construir un nuevo país, una nueva sociedad”.

En un Estadio UTN colmado de militantes de todo el país, quienes se dieron cita para comenzar a escribir la historia de este nuevo espacio nacional, Felipe Martínez Garbino, referente nacional del espacio, expresó: “Este lanzamiento de la Juventud Renovadora significa el nacimiento de un nuevo movimiento que viene a interrumpir la política de una manera novedosa; nosotros creemos que tenemos que terminar con eso de los cargos con un fin en sí mismo, y tenemos que empezar a luchar para construir un nuevo país, una nueva sociedad, y eso lo hacemos en la calle, acompañando a los que más sufren”.

Por su parte, Federico Cermelo, referente de Mar del Plata, consideró que “es un desafío para los jóvenes olvidar internas de algunos dirigentes y juntarnos todos para empezar a construir el camino para que Sergio Massa sea presidente”.

El encuentro, explicó Cermelo, sirvió “para unirnos, para organizarnos, para empezar a laburar en bloque y para potenciarnos; a partir de hoy empezamos a caminar todos juntos”. Y añadió: “Este es un espacio plural donde están invitados todos los jóvenes a participar, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy”.

Los jóvenes militantes que se dieron cita, saludaron a Massa, quien les pidió que “sigan construyendo” una nueva política: “Quiero verlos soñar un nuevo proyecto de país y una nueva Argentina”.

“Las generaciones que fracasaron se están yendo; construyamos una fuerza joven y rebelde”, los alentó el líder del Frente Renovador. “Plántense, no se dejen usar por los dirigentes; sean transgresores y condicionen a la vieja política”, les pidió.

Sofía Vannelli, concejal y referente de Vicente López, agregó: “Vamos a trabajar en conjunto, de manera directa y sin intermediarios, queremos enfrentar a los poderosos de la Argentina, a los que miran la pobreza de costado, a los que no sufren con el dolor ajeno; este es un movimiento que nace de las bases y no del poder, acá no hay militancia rentada, este es un espacio de jóvenes que sienten a la política, que tienen muchas ganas de cambiar la realidad, y tienen ganas de transpirar la camiseta a pleno, y no cualquier camiseta, la camiseta de Argentina”.

“Este encuentro de jóvenes convocado por La Renovadora sirve para cuestionar el estado en el que encontramos la educación, el deporte, y tenemos ganas de impulsar temas que nos convoquen a todos los jóvenes, en relación al medio ambiente, a la paridad, con todos los que tengan mucho empuje para acompañar a Sergio Massa y a Malena en el camino de construir una Argentina para todos”, indicó Vannelli.

Santiago Petra Vallejos, referente de Capital Federal, sostuvo: “El acto fue imponente, auto convocado, plural y federal para generar esta renovación política que no tiene medias tintas, que no le genera confusiones a la gente; nosotros estamos al lado de los más necesitados; cuando nos atacan con trolls, nosotros proponemos el abrazo, el afecto y escuchar los problemas de la gente, reivindicando esa militancia de espíritu peronista que tenemos muchos de los que estamos hoy acá”.

Asimismo, Juan Saintotte, uno de los referentes del espacio, remarcó: “Este nuevo espacio representa la continuidad de lo que empezó en el 2013, donde muchos jóvenes empezamos a recorrer las provincias, a armar redes de contactos, con aciertos, con desaciertos, y este es el paso de posta a los nuevos jóvenes para que se inserten en el esquema de juventud del Frente Renovador”.

Valeria Ayala, militante de La Matanza, dijo que estaba muy emocionada de ver “tantos jóvenes con ideas claras, concretas, que quieren una alternativa en la Argentina, y que van por ese camino, construyendo la renovación de verdad”. Y que uno de esos ejemplos es “haber logrado la Ley de Paridad en la Provincia de Buenos Aires”, que desean que se extienda a todo el país. “Una sociedad igualitaria es una sociedad del futuro, y esa es la Argentina que nos merecemos”, subrayó.

Por último, Nicolás Ritacco, referente de la Juventud Sindical en SUTPBA, afirmó que el encuentro fue el primer paso para “una juventud renovadora que camina en la calle al lado de la gente”.

