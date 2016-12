Tras las críticas, el director de Presupuesto Participativo confirmó su renuncia

Eduardo Bisognin apuntó contra una “campaña de difamación” por la cual responsabilizó al massismo. “Pedimos un poco de paciencia y vamos a tener mejoras” dijo.

El hasta ahora director de Presupuesto Participativo, Eduardo Bisognin, anunció que en los próximos días le presentará su renuncia al intendente Nicolás Ducoté. El funcionario, que asumió hace pocos meses junto a la llegada de Gabriel Lagomarsino al gabinete, recibió varias críticas por su gestión, las cuales respondió una por una, al tiempo que acusó al Frente Renovador (fuerza que ocupaba anteriormente el área) de realizar una “campaña de difamación” en su contra.

Bisognin había decidido esperar para su anuncio a que concluyesen las votaciones en todas las localidades. El viernes los delvisenses eligieron realizar una posta sanitaria en el barrio La Loma, y ayer por la mañana el director del área anunció a la prensa su decisión de apartarse del cargo. “Hace un mes empezó una campaña de difamación en algunos medios hacia mi persona y mi trabajo” dijo.

Algunas de las críticas que se escucharon en las últimas semanas fueron hacia la demora en la ejecución de las obras votadas el año pasado, la cotización de las que se realizarán el año que viene, la participación en las votaciones, entre otras.

“La gente que nos precedió, que era parte de un acuerdo del Frente Renovador con el Intendente, tenía la esperanza de que esto fracasara, y los vecinos se quedaran sin obras en los barrios, solo para poder echarlo en cara después. Pero nosotros rearmamos 182 proyectos, viabilizamos 97, los pusimos a votación en las once localidades y los vecinos eligieron” apuntó. “Quienes estaban antes en esta oficina me dejaron el campo minado cuando empecé mi gestión”, afirmó.

“No me echaron, sigo siendo el director de Presupuesto Participativo. No sé si voy a continuar en otro lugar, tengo intención de hacer campaña política el año que viene, le hice saber a Gabriel (Lagomarsino) que esa era mi intención” anunció Bisognin. “Yo pensaba seguir unos meses más (en PP), pero él me dijo que si me voy a alejar para hacer campaña, debería dejar ahora para que el nuevo director que busque empiece desde principio de año” añadió, sobre su apartamiento del cargo. “En los próximos días voy a hablar con el Intendente y le voy a presentar mi renuncia”, adelantó.

Por otra parte, Bisognin respondió las críticas que se le endilgaron a su corta gestión a cargo del área. “Se me acusó de maltrato hacia el personal. Yo me pregunto si es maltrato pedirle a los chicos de la oficina que salgan a repartir panfletos arriba de un colectivo, si es maltrato aclarar cuál es la tarea que desarrolla cada uno para que les paguen en función a eso” dijo.

Otras críticas apuntaban a supuestos sobreprecios. Desde la oposición se habían presentado pedidos de informes sobre las cotizaciones del Presupuesto Participativo, por ejemplo Marcia González lo había hecho apuntando a los costos de refugios para colectivos y rampas para discapacitados. “Les llama la atención algunas cotizaciones, y coincido en que algunas pueden ser altas. Pero son cotizaciones de contrataciones que se van a realizar el año próximo. Me da pena que concejales que se ocupan de cotización de 60 mil pesos, no hayan realizado pedidos de informes cuando fue la rendición de cuentas del año pasado que se aprobó en una sesión lamentable” disparó Bisognin.

“Se ve que algunos concejales no saben leer bien o les han informado mal, acerca del presupuesto del año que viene, que habla de 20 millones, más 10 millones por gastos administrativos” añadió, en referencia a lo esgrimido por Santiago Laurent durante una de las últimas sesiones. “Pero estos 10 millones corresponden a toda la subsecretaría de Participación Ciudadana, el destinado a Presupuesto Participativo no llega al 25 por ciento de esa cifra” aclaró.

Sin dudas, una de las críticas más escuchadas, sobre todo por parte de las instituciones y vecinos, es sobre la demora en la ejecución de las obras votadas el año pasado. “Ha habido atrasos en todo el sistema de contratación, muchos proveedores dejaron de proveer al Municipio porque el año pasado no se les pagó, y resultó complejo contratar nuevos, no teníamos ni proveedor de hormigón” argumentó Bisognin.

“El Intendente quiere cumplir con los vecinos, se han demorado por cosas que exceden su voluntad. Le pedimos a los vecinos que tengan un poco de paciencia y vamos a tener mejoras, hay que darle más tiempo a un gobierno que recién cumplió un año y tardó varios meses en poder acomodarse” finalizó.

