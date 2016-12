Despidos y paro en una fábrica de Villa Rosa

Los trabajadores de Espumas Pilar retomaron las tareas ayer tras un paro, pero se encontraron con tres despidos e iniciaron nuevamente las medidas de fuerza.

La fábrica de colchones villarosense Espumas Pilar SRL volvió al paro, al encontrarse ayer con tres trabajadores despedidos, luego de que tomaran medidas de fuerza la semana pasada en reclamo de mejores condiciones laborales.

Desde ayer los operarios se encuentran en asamblea sin realizar actividades, dentro de la planta situada en la calle Athos Palma, con los tres despedidos afuera. “Hasta que no reintegren a nuestros compañeros no volvemos a trabajar. Esperamos la respuesta del dueño, y si no veremos qué otra medida vamos a tomar” advirtió uno de los delegados, en diálogo con La Mañana de Resumen (FM del Sol 91.5).

El conflicto viene a raíz de una serie de reclamos como ropa de trabajo adecuada, recategorizaciones, tener el vestuario en condiciones, o el pago de horas extra y premios por presentismo. Por este motivo se inició un paro el miércoles, que se decidió finalizar el viernes tras una audiencia en el ministerio de Trabajo local. Pero el lunes, al momento de ingresar a trabajar, se encontraron con la desafectación de tres personas de la planta.

“Creemos que es una represalia, esta empresa no se caracteriza por despedir gente. Cuando baja el nivel de trabajo se rotan las tareas, no se despide” señaló el delegado. “También hubo llamados con amenazas para asustar a la gente” añadió.

Los despedidos tienen una antigüedad de entre seis y diez años, y se les avisó sobre su situación de palabra, sin mayores explicaciones. Otras personas recibieron intimaciones para volver a sus puestos, mientras estaban de paro. El jueves se realizará una nueva audiencia para intentar destrabar el conflicto.

Foto: QVR

